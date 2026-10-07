Caso Artini, il Coordinamento Mpa Vittoria e Scoglitti: «Il sindaco risponda sui fatti e sulla sicurezza delle scuole»

Vittoria, 07 ottobre 2026 – «La sicurezza degli edifici scolastici e l’incolumità degli studenti devono restare al centro del confronto politico. Le dichiarazioni del sindaco Francesco Aiello sull’intervento del consigliere comunale Salvatore Artini rischiano invece di spostare l’attenzione dal tema affrontato ieri sera in Consiglio comunale». Lo dichiara il Coordinamento Mpa Vittoria e Scoglitti, intervenendo sulla polemica seguita alla seduta.

«Condividiamo pienamente il rispetto per il lavoro agricolo e per la dignità delle persone. Nessuno ha inteso offendere gli agricoltori o svilire il lavoro della campagna. Le parole del consigliere Artini vanno comprese nel contesto del confronto politico in cui sono state pronunciate, senza estrapolarle e trasformarle in un attacco a un’intera categoria.

Il tema della discussione era la sicurezza delle scuole, alla luce del gravissimo crollo del tetto di un edificio scolastico che ha provocato il ferimento di due alunni. Un fatto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche e che impone una domanda precisa: si poteva intervenire prima che accadesse?».

Il Coordinamento ricorda che Artini, anche nella sua veste di presidente della Commissione Affari Generali, aveva sollecitato da tempo l’attenzione sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla necessità di effettuare verifiche e sopralluoghi prima dell’inizio dell’anno scolastico.

«È questo il punto che non può essere oscurato da una polemica su una frase. Quando si discute della sicurezza dei nostri ragazzi, il confronto politico può essere franco e anche duro, ma deve produrre chiarimenti e risposte concrete».

Il Coordinamento richiama inoltre quanto accaduto durante il confronto con l’assessore Campailla: «Nel momento in cui Artini ha chiesto all’assessore di assumersi le proprie responsabilità politiche, fino a domandarne le dimissioni, Campailla avrebbe reagito battendo ripetutamente le mani. Un comportamento che i presenti hanno percepito come provocatorio e irrispettoso nei confronti del consigliere. La registrazione della seduta consente di ricostruire l’accaduto.

Chi oggi richiama il rispetto dell’Aula dovrebbe riflettere anche su questi atteggiamenti. Il decoro istituzionale deve valere per tutti, soprattutto durante una discussione che riguarda la sicurezza degli studenti».

«Sarebbe inoltre opportuno spiegare le ripetute assenze degli assessori alle sedute delle commissioni presiedute da Artini, alle quali erano stati convocati per affrontare temi di stringente attualità. Un’amministrazione deve favorire le verifiche e i sopralluoghi: se emerge un problema, quel problema va affrontato; se un edificio presenta una criticità, occorre intervenire; se esiste un rischio per gli studenti, garantirne la sicurezza deve essere la priorità».

Per il Coordinamento Mpa Vittoria e Scoglitti, il sindaco deve chiarire «quante sollecitazioni abbia ricevuto dal consigliere Artini e quali risposte siano state date; quali controlli siano stati effettuati sugli edifici scolastici; quali segnalazioni siano pervenute e quali interventi siano stati richiesti e realizzati prima dell’inizio dell’anno scolastico. Occorre spiegare perché, nonostante le sollecitazioni, i disagi persistano. Questo è il confronto che la città merita».

«Gli agricoltori vittoriesi meritano rispetto e non devono essere utilizzati come scudo in una polemica politica. Lo stesso rispetto è dovuto agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico. Artini continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione, esercitando il diritto-dovere di controllare l’operato dell’amministrazione e di segnalare le criticità. Il rispetto delle istituzioni passa dalla tutela dell’incolumità dei nostri ragazzi, dall’attenzione alle famiglie e dal riconoscimento del ruolo dei consiglieri comunali. Meno polemiche sulle parole. Più risposte sui fatti».

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