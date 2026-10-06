Vittoria, furto nel negozio “Saponi e Profumi”: l’appello dei titolari sui social spopola tra i commercianti

VITTORIA, 06 Ottobre 2026 — Clima di forte tensione tra i commercianti di Vittoria a seguito dell’ennesimo episodio spiacevole registrato nelle ultime ore. Nel mirino dei malviventi è finito questa volta il punto vendita “Saponi e Profumi”, dove si è consumato un furto all’interno del negozio.

La denuncia e lo sfogo dei titolari

L’episodio ha scatenato la rabbia e la frustrazione dei proprietari, che hanno deciso di affidare la propria denuncia a un post pubblico sui social network, corredato dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. «Dietro ogni negozio ci sono sacrifici, lavoro e ore passate a cercare di mandare avanti un’attività, e vedere tutto questo fa davvero rabbia», si legge nello sfogo condiviso dai titolari.

Un messaggio accorato che mette in luce la fatica quotidiana di chi gestisce un esercizio commerciale e deve fare i conti con la microcriminalità.

Più che una semplice richiesta di aiuto, la pubblicazione del video rappresenta un vero e proprio grido d’allarme rivolto a tutti i negozianti della zona.

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