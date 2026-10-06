Sono 280 i posti di lavoro per lavorare nel turismo in provincia di Ragusa. Il gruppo “Mangia’s” assume

06 Ottobre 2026 – Il Gruppo Mangia’s ha avviato una maxi-campagna di recruiting per l’inserimento di 1.400 nuovi talenti nei propri hotel e resort in vista della stagione 2027. La selezione, che coinvolge Sicilia e Sardegna, avverrà principalmente attraverso i Mangia’s Career Days, giornate di incontro diretto con il team HR a cui è possibile accedere senza prenotazione, presentandosi muniti di curriculum vitae. Le opportunità riguardano numerose aree dell’ospitalità, tra cui Kitchen, Dining & Bar, Front Office, Housekeeping, Maintenance, Guest Experience, Entertainment e Human Resources.

Massima attenzione è riservata al territorio ragusano, che beneficerà di un imponente piano di inserimenti a seguito di importanti progetti di sviluppo e riposizionamento. Il fulcro di questa operazione è il Donnafugata Golf Resort, che sarà interessato da un grande piano di rilancio per il 2027 e vedrà da solo l’assunzione di ben 280 figure professionali.

La campagna toccherà l’area di Costa Ragusa per selezionare il personale da inserire sia al Donnafugata Golf Resort, sia nelle strutture inaugurate quest’anno, ovvero il Mangia’s Costa Ragusa Borgo e l’Icona’s Costa Ragusa Resort. I Career Days per questa specifica zona si svolgeranno tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, e i dettagli precisi su date e luoghi degli incontri saranno comunicati dal Gruppo successivamente.

Per le altre destinazioni, i Career Days si svolgeranno tutti nella fascia oraria dalle 10:00 alle 16:00 secondo un calendario preciso.

In Sicilia gli incontri si terranno il 23 ottobre. Al Mangia’s Brucoli si selezioneranno i candidati per la struttura di Brucoli, mentre al Mangia’s Himera Resort si valuteranno i profili per Himera Resort, Pollina Resort, Torre del Barone Resort & SPA, MClub Alicudi, MClub Cala Regina, MClub Lipari e Favignana Resort.

I candidati che non riusciranno a partecipare agli appuntamenti in presenza avranno comunque a disposizione due canali digitali. Sarà infatti possibile consultare le posizioni aperte direttamente sulla pagina ufficiale di Mangia’s su LinkedIn oppure inviare una candidatura spontanea attraverso la sezione Careers del sito web del Gruppo.

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