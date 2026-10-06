On. Abbate. Approvate tre misure fondamentali a sostegno delle attività produttive, dell’agricoltura e dei centri storici.

Palermo, 06 ottobre 2026 – Via libera ieri in Commissione Bilancio a importanti provvedimenti a sostegno del tessuto economico e produttivo dell’Isola, inseriti nel disegno di legge n. 1200 “Disposizioni per la coesione e la crescita”. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate, che sottolinea l’importanza e la concretezza delle misure approvate. “Si tratta di misure di fondamentale importanza per sostenere le attività produttive in un momento particolarmente delicato perchè, oltre ai fondi già stanziati per il gasolio nel mese di aprile, ulteriori risorse – pari a 20 milioni di euro – sono destinate a potenziare il comparto per un periodo che va dal mese di luglio a dicembre circa il consumo del gasolio agricolo. A tal proposito ricordo che il primo provvedimento da 20 milioni che copre il periodo da marzo a giugno è arrivato alla pubblicazione del bando. Altri 20 milioni di euro vengono infine stanziati specificamente per il mondo agricolo a fronte della grave crisi di produzione del grano”. Un capitolo di grande rilievo riguarda inoltre la valorizzazione dei centri storici e la nascita di nuove opportunità imprenditoriali. “Come partito, insieme alle associazioni di categoria, abbiamo voluto fortemente portare avanti queste tre misure – continua il Presidente della I Commissione – ed in particolare, un nuovo progetto fortemente voluto dalla CNA, sposato dal nostro partito e approvato all’unanimità, riguarda l’insediamento delle imprese nei centri storici, con un contributo straordinario per le attività artigianali e commerciali nei Comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti”. Tali interventi vedranno il coinvolgimento operativo dell’IRCA (Istituto Regionale per il Credito Agevolato), che gestirà il sostegno finanziario e supporterà la crescita del settore primario e della pesca anche attraverso il potenziamento del Fondo Unico a gestione separata. “Tre importanti misure (2 milioni per i prestiti di conduzione e acquisto scorte per gli artigiani, altri 2 milioni per l’acquisto scorte e prestiti di conduzione per gli agricoltori e 2 milioni per i centri storici) che l’IRCA sosterrà con convinzione. Ringrazio il Governo regionale per aver messo a disposizione le risorse necessarie e i colleghi deputati per aver approvato i provvedimenti in Commissione Bilancio. Adesso il testo è pronto per il passaggio in Parlamento per l’approvazione definitiva, certi che rappresenteranno una boccata d’ossigeno indispensabile per imprese, agricoltori, commercianti e artigiani siciliani”.

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