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Attualità | Scicli

Scicli. Trasporto gratuito Ast per persone con disabilità, fino al 6 novembre per presentare la domanda

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Scicli, 06 ottobre 2026 – Il Comune di Scicli rende noto che tutti i soggetti residenti a Scicli, con disabilità, con un grado di invalidità non inferiore al 67%, possono presentare istanza per avere diritto alla tessera del trasporto gratuito urbano dell’Ast, Azienda Siciliana Trasporti. Il modulo può essere ritirato presso la sede dei Servizi Sociali del Comune ed è comunque allegato al presente comunicato. Al modulo bisogna allegare copia del documento d’identità in corso di validità; una fotografia formato tessera; copia del verbale di visita medico – collegiale attestante la percentuale di invalidità, nonché dell’eventuale diritto o meno all’accompagnatore; ricevuta di versamento della somma di € 3,38 sul c/c bancario n. 00200002 – Banca Nazionale del Lavoro, intestato a “Azienda Siciliana Trasporti S.P.A- Palermo, via Caduti Senza Croce n. 28” o ricevuta di bonifico bancario sul seguente IBAN: IT11SO100504600000000200002, causale: “versamento per rilascio tessera AST” o tramite vaglia postale. L’istanza e i documenti allegati dovranno essere presentati al protocollo generale del Comune di Scicli, a pena di decadenza, entro e non oltre il 06/11/2026.

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