Barcellona P.G/Vittoria, 06 ottobre 2026 – Festeggia la Sicilia con una doppietta da 50mila euro nel concorso del 10eLotto di sabato 3 ottobre: come riporta Agipronews, un “6” Doppio Oro regala 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via S.Vito a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Da segnalare anche 20mila euro centrati a Vittoria, grazie a un “7” Doppio Oro e 10 euro giocati sulla Strada Statale 115. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.
10eLotto: colpo da 30mila euro a Barcellona Pozzo di Gotto e da 20mila euro a Vittoria
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