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10eLotto: colpo da 30mila euro a Barcellona Pozzo di Gotto e da 20mila euro a Vittoria

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Barcellona P.G/Vittoria, 06 ottobre 2026 – Festeggia la Sicilia con una doppietta da 50mila euro nel concorso del 10eLotto di sabato 3 ottobre: come riporta Agipronews, un “6” Doppio Oro regala 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via S.Vito a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Da segnalare anche 20mila euro centrati a Vittoria, grazie a un “7” Doppio Oro e 10 euro giocati sulla Strada Statale 115. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.

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