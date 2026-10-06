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Pozzallo | Sport

Judo, la Sicilia conquista il Trofeo CONI, brilla la stella del pozzallese Ettore Iozia

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BARI, 06 Ottobre 2026 – Impresa storica per il judo siciliano alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2026, andata in scena a Bari dal 4 al 7 ottobre. La rappresentativa della Regione Sicilia ha conquistato il primo posto assoluto nel judo, laureandosi Campione d’Italia all’interno della più grande manifestazione sportiva Under 14 del Paese, una vera e propria olimpiade giovanile che ha visto confrontarsi oltre 4.500 atleti provenienti da 21 regioni.
A trascinare la selezione isolana verso questo straordinario gradino più alto del podio c’è l’eccellenza del judo ibleo: il giovane pozzallese Ettore Iozia, atleta di punta del Judo Club Ushijima. Convocato con la selezione siciliana FIJLKAM per rappresentare l’isola sul tatami pugliese, Iozia è stato tra i protagonisti assoluti di una cavalcata trionfale.
Il cammino della Sicilia è iniziato subito in salita con la sfida più accesa, superando per 3-2 la corazzata Campania. Da quel momento in poi, la squadra ha innestato le marce alte in un crescendo tecnico e agonistico che l’ha portata dritta alla finalissima per il titolo, conquistato con autorità davanti ai padroni di casa della Puglia e al Piemonte.
Per il giovane talento di Pozzallo è stata un’esperienza indimenticabile, vissuta indossando la divisa ufficiale della manifestazione, uguale per tutti i partecipanti d’Italia come simbolo di appartenenza, uguaglianza e sani valori sportivi.
Questo successo nazionale rappresenta il coronamento del duro lavoro quotidiano svolto dalla società d’appartenenza di Ettore, dai suoi tecnici e dal Comitato Regionale Sicilia guidato dal Maestro Corrado Bongiorno. Un plauso speciale va anche al Maestro Daniele Donnina, il tecnico che ha guidato magistralmente la squadra dalla sedia a bordo tatami durante le Finali.
Pozzallo e l’intera Sicilia festeggiano oggi il proprio campione. Complimenti a Ettore Iozia e a tutta la squadra siciliana per aver scritto una pagina indelebile di sport, portando i colori dell’isola sul tetto d’Italia.

© Riproduzione riservata

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