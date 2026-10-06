Guarducci affossa ChocoModica: “Esperienza chiusa, rilanciamo con Eurochocolate e il bean to bar”

PERUGIA, 06 Ottobre 2026 – Il futuro di ChocoModica torna al centro del dibattito cittadino e politico, tra incertezze organizzative, cambi di calendario e pesanti riflessioni sul posizionamento strategico dell’evento. A riaccendere i riflettori sulla kermesse è intervenuto Eugenio Guarducci, storico patron di Eurochocolate e figura chiave che ha legato per qualche anno il proprio percorso a quello del cioccolato modicano.

A meno di un mese dalle date inizialmente ipotizzate, la macchina organizzativa di ChocoModica ha mostrato forti scricchiolii, culminati nella decisione di far slittare l’evento in concomitanza con il ponte dell’Immacolata. Un cambio di rotta che, se da un lato punta a salvaguardare la continuità e a sfruttare i finanziamenti pubblici già deliberati, dall’altro evidenzia le difficoltà di una kermesse che fatica a trovare una stabilità programmatica.

Rispondendo a un post dell’ex sindaco Piero Torchi, Guarducci ha affidato ai social una lunga e dettagliata riflessione, ripercorrendo vent’anni di storia condivisa con la città — dal debutto nel 2005 fino all’Expo di Milano nel 2015.

Nel suo intervento, l’imprenditore non ha nascosto le amarezze del passato, ricordando i difficili contenziosi legati al recupero di ingenti crediti nei confronti del Comune. Ciononostante, Guarducci ha voluto rimarcare un legame affettivo indissolubile con i modicani, precisando di aver sempre mantenuto un profilo istituzionale e non ostile.

Il passaggio politico e di marketing più forte riguarda il futuro del format. Per Guarducci, l’esperienza di ChocoModica, così come concepita finora, è da considerarsi conclusa. “Fui chiamato qualche anno fa dall’allora sindaco Abbate – spiega Guarducci – e gli suggerii di non chiamare più la kermesse ChocoBarocco ma ChocoModica. Mi ha ascoltato. Ora e’ tempo di andare oltre”.

L’imprenditore lancia una provocazione costruttiva, offrendosi di riaprire un dialogo con istituzioni, operatori e il Consorzio del Cioccolato di Modica, ma a una condizione ben precisa: il ritorno in campo di Eurochocolate con una veste totalmente rinnovata, incentrata sul concetto di “bean to bar” (dal seme alla tavoletta) a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo dichiarato è trasformare Modica in un punto di riferimento vivo e contemporaneo, slegato dalla logica dei “periodi tampone” e fondato su una rigorosa visione di marketing turistico.

Le parole di Guarducci aprono a uno scenario di profonda autocritica per il territorio: puntare su eventi calenderizzati nei momenti di bassa stagione per fare del cioccolato una vera leva di attrazione, evitando la dispersione di energie e risorse. Resta ora da capire come le istituzioni locali e gli operatori economici recepiranno questa sorta di “chiamata alle armi”, in un momento in cui il brand Modica ha bisogno più che mai di ritrovare smalto, unità e una visione strategica all’altezza della sua storia.

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