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Politica | Ragusa

Ragusa. Uscite di emergenza di alcuni impianti sportivi chiuse con i catenacci. Bennardo scrive al Prefetto

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Ragusa, 06 ottobre 2026 – Il consigliere comunale del gruppo Controcorrente, Federico Bennardo, ha chiesto alle autorità competenti di effettuare con urgenza una verifica sulle condizioni di sicurezza degli impianti sportivi comunali “Biazzo” e “Colaianni”.

La segnalazione riguarda in particolare alcune uscite di emergenza che risulterebbero chiuse con catenacci e lucchetti, una circostanza che potrebbe comprometterne l’utilizzo immediato in caso di evacuazione o altre situazioni di pericolo.

Bennardo richiama inoltre l’attenzione su un ulteriore aspetto che ritiene meritevole di approfondimento: una volta aperte, alcune porte di emergenza sembrerebbero interferire con gli spazi esterni destinati alla circolazione pedonale e, in alcuni casi, anche con la carreggiata, rendendo necessaria una verifica della loro conformità alle normative vigenti.

«Parliamo di strutture frequentate quotidianamente da atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e spettatori. La sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta e ogni eventuale criticità va accertata e risolta tempestivamente», dichiara Bennardo.

Il consigliere comunale sottolinea come la richiesta non abbia finalità polemiche ma sia finalizzata esclusivamente alla tutela dell’incolumità pubblica e alla garanzia che le attività sportive possano svolgersi nelle migliori condizioni di sicurezza.

«È necessario che vengano effettuati gli opportuni sopralluoghi per accertare la piena funzionalità delle vie di fuga e delle uscite di emergenza. Qualora dovessero emergere situazioni non conformi, auspico che vengano adottati rapidamente tutti gli interventi necessari», aggiunge.

Bennardo conclude esprimendo fiducia nell’operato degli organismi preposti ai controlli e auspicando una rapida verifica delle condizioni degli impianti, considerata l’elevata affluenza di utenti che quotidianamente utilizzano le strutture sportive cittadine.

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