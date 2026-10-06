A Modica la presentazione del libro di Aldo Rizza “L’uomo moderno in lotta contro Dio”

Modica, 06 ottobre 2026 – Una riflessione sul pensiero filosofico contemporaneo, sulla crisi della fede e sulla ricerca di senso nella società odierna. È questo il filo conduttore della presentazione del volume “L’uomo moderno in lotta contro Dio”, scritto dal professor Aldo Rizza, in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 19, nella Sala Teatro Don Bosco dell’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di Modica Alta. Il libro, pubblicato da libreriauniversitaria.it edizioni, affronta il rapporto tra l’uomo contemporaneo, la fede e il fenomeno dell’ateismo, proponendo un percorso di ricerca dal titolo “Per una fenomenologia della rivoluzione e dell’ateismo”. L’incontro sarà l’occasione per approfondire alcune delle questioni centrali affrontate nel volume, in particolare il rapporto tra modernità, crisi della fede e trasformazioni culturali e filosofiche della società contemporanea. Nel libro il percorso dell’autore si sviluppa anche attraverso il confronto con il pensiero di figure come Augusto Del Noce e Giuseppe Feyles, richiamate nel dialogo che accompagna l’opera. La serata si aprirà con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di don Paolo Terrana, parroco della Chiesa Maria Ausiliatrice, e del professor Francesco Rando. A concludere l’incontro sarà lo stesso autore, Aldo Rizza, che presenterà al pubblico i principali spunti e le conclusioni del proprio percorso di ricerca, offrendo ulteriori elementi di riflessione sui temi filosofici e teologici al centro del volume. L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza. L’invito è rivolto a quanti desiderano confrontarsi con le questioni legate al pensiero filosofico e teologico contemporaneo e al complesso rapporto tra uomo, fede e società.

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