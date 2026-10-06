Csen Ragusa al fianco delle associazioni sportive e del Terzo settore

Ragusa, 06 ottobre 2026 – Il comitato provinciale Csen Ragusa consolida il proprio ruolo di punto di riferimento per il mondo dell’associazionismo sportivo e sociale della provincia iblea, accompagnando società, dirigenti e volontari nelle attività amministrative, organizzative e formative necessarie per affrontare le sfide del settore. I dati dell’anno in corso testimoniano la solidità del percorso intrapreso dal comitato provinciale: sono 221 le società affiliate sia sportive che del Terzo settore, 15.730 i tesserati e 169 i tecnici che svolgono la propria attività sotto l’egida del Centro sportivo educativo nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e dal Cip.

Numeri che raccontano una presenza sempre più radicata nel territorio e che rappresentano il risultato di un’attività costante di supporto alle associazioni attraverso servizi di affiliazione, tesseramento, iscrizione nei registri, assistenza fiscale e legale, oltre a percorsi di formazione e aggiornamento rivolti a dirigenti e tecnici.

“Le 221 società affiliate sia sportive che del Terzo settore rappresentano una rete straordinaria di persone che ogni giorno operano nelle nostre comunità”, afferma il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Dietro questi numeri ci sono centinaia di dirigenti, volontari e istruttori che mettono passione e competenza al servizio dei giovani, delle famiglie e di tutti coloro che vedono nello sport e nell’associazionismo uno strumento di crescita e inclusione sociale”. Per Cassisi, il dato dei 15.730 tesserati assume un significato che va ben oltre l’aspetto statistico.

“Ogni tesserato rappresenta una storia, un percorso educativo, una persona che trova nello sport un’opportunità di benessere, relazione e formazione. In una società che spesso rischia di frammentarsi, le associazioni continuano a svolgere una funzione fondamentale di aggregazione e di presidio sociale. È anche per questo che il nostro impegno è quello di garantire un’assistenza sempre più qualificata alle realtà che scelgono di affiliarsi al Csen”.

Il presidente provinciale sottolinea inoltre l’importanza del ruolo svolto dai tecnici: “I 169 tecnici che operano all’interno delle nostre associazioni rappresentano una risorsa preziosa. La qualità del lavoro svolto sul campo dipende dalla preparazione e dall’aggiornamento continuo di queste figure. Per questo investiamo molto nella formazione, convinti che professionalità e competenza siano elementi indispensabili per garantire servizi sempre migliori agli associati”.

Secondo Cassisi, il futuro dello sport dilettantistico e dell’associazionismo passa anche attraverso la capacità di affrontare con efficacia le innovazioni normative e organizzative. “Oggi le associazioni hanno bisogno non solo di entusiasmo ma anche di strumenti adeguati per gestire gli adempimenti burocratici, fiscali e amministrativi. Il nostro obiettivo è affiancarle quotidianamente con consulenza e supporto qualificato, consentendo ai dirigenti di dedicare più tempo alle attività sportive e sociali e meno alle difficoltà gestionali”.

Il comitato provinciale Csen Ragusa conferma quindi la propria disponibilità nei confronti di tutte le realtà associative del territorio che intendono sviluppare la propria attività in un contesto di regolarità, formazione e crescita condivisa.

“Questi risultati – conclude Sergio Cassisi – non rappresentano un punto di arrivo ma uno stimolo a fare ancora meglio. Continueremo a lavorare per rafforzare la rete associativa provinciale, promuovere i valori dello sport e sociali così sostenere tutte quelle realtà che ogni giorno contribuiscono a rendere più forte e coesa la nostra comunità”.

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