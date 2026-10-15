  • 15 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Ottobre 2026 -
Politica | Ragusa

Bennardo a Bruxelles. Consegnato il manifesto per difendere politica di coesione e Pac: “L’Europa non può essere costruita senza i territori”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo, membro Yep del Comitato europeo delle Regioni, ha preso parte a Bruxelles a un’importante iniziativa istituzionale culminata nella consegna ufficiale del Manifesto a difesa della Politica di coesione e della Politica agricola comune (Pac) per il quadro economico pluriennale 2028-2034 alla presidente del comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő.

Il documento, sottoscritto da oltre cento amministratori locali italiani provenienti da consigli comunali e regionali di ogni parte del Paese, nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni europee sulla necessità di preservare e rafforzare gli strumenti che negli anni hanno sostenuto lo sviluppo dei territori, delle comunità locali e delle aree più periferiche. «Abbiamo vissuto una giornata particolarmente significativa – afferma Bennardo –. Abbiamo consegnato il Manifesto alla presidente del comitato europeo delle Regioni e lo abbiamo presentato ad amministratori provenienti da tutta Europa. Si tratta del risultato di un percorso nato dal basso e costruito coinvolgendo amministratori di numerosi Comuni italiani, al di là delle appartenenze politiche».

Al centro delle preoccupazioni espresse nel documento vi è il dibattito sul futuro bilancio dell’Unione Europea. Secondo i promotori, esiste il rischio che la prossima programmazione finanziaria possa ridurre le risorse destinate alla Politica di Coesione e alla Pac, limitando al tempo stesso il ruolo dei territori nei processi decisionali.

«Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro – continua Bennardo –: le comunità locali non possono essere messe ai margini. Le risorse europee rappresentano uno strumento fondamentale per la crescita dei territori, soprattutto per realtà come quelle del Mezzogiorno e della Sicilia. Per questo è necessario continuare a garantire una forte partecipazione degli enti locali nelle scelte che riguardano il futuro dell’Europa».

L’iniziativa ha coinvolto – oltre gli altri promotori del Manifesto Andrea Capellini (consigliere comunale a Gragnano Trebbiense nel Piacentino) e Asia Trambaioli (vicesindaco di Gaiba) – esponenti politici provenienti da tutto il territorio italiano: da consiglieri municipali a presidenti delle Regioni che all’unisono hanno fatto eco all’allarme lanciato dai giovani consiglieri nel contesto dei giorni dell’iniziativa.

Un fronte ampio che, secondo i promotori, dimostra come la difesa della Politica di coesione sia una battaglia condivisa da chi quotidianamente amministra i territori e conosce da vicino le esigenze delle comunità. «Con Asia ed Andrea siamo partiti solo con una comune idea, ma nel corso dei mesi siamo riusciti a coinvolgere centinaia di comunità e oltre cento amministratori. Oggi abbiamo portato la loro voce a Bruxelles. È la dimostrazione che, quando si lavora insieme per obiettivi concreti, è possibile superare differenze politiche e distanze geografiche».

L’esponente politico ragusano, espressione di Controcorrente, evidenzia infine come il lavoro non si esaurisca con la consegna del Manifesto.

«Questo è soltanto un punto di partenza. La sfida adesso è continuare a costruire relazioni e collaborazioni tra amministratori europei affinché l’Europa continui a svilupparsi a partire dai territori. Le comunità locali non sono una periferia dell’Unione, ma il suo cuore pulsante. L’Europa si costruisce insieme ai territori, non senza di loro».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube