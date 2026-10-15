Coppa Italia Ju Jitsu 2026, grande avvio di stagione per l’Eragon Ju-Jitsu Modica. Il plauso del Csen Ragusa

Modica, 15 ottobre 2026 – Il comitato provinciale Csen Ragusa, guidato dal presidente Sergio Cassisi, esprime notevole apprezzamento per gli straordinari risultati ottenuti dall’Eragon Ju-Jitsu Modica in occasione della Coppa Italia Ju Jitsu 2026, disputata a Leini, in provincia di Torino, uno dei più importanti appuntamenti nazionali organizzati dalla Fijlkam.

La società modicana ha inaugurato la stagione agonistica 2026-2027 nel migliore dei modi, schierando nove atleti e conquistando un bottino complessivo di dieci medaglie: un oro, sei argenti e tre bronzi. Un risultato che conferma la crescita costante della realtà sportiva modicana e il valore del lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico e dagli atleti.

«Come Csen Ragusa siamo particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti dall’Eragon Ju-Jitsu Modica – dichiara il presidente Sergio Cassisi –. Ancora una volta una società del nostro territorio riesce a distinguersi in una manifestazione nazionale di altissimo livello, portando in alto il nome di Modica e dell’intera provincia di Ragusa. Le dieci medaglie conquistate rappresentano il giusto riconoscimento per l’impegno, i sacrifici e la passione che caratterizzano il lavoro di questa società».

La trasferta piemontese rappresentava per il team modicano una vera e propria verifica del percorso di preparazione svolto in vista della nuova annata sportiva. Un test importante per misurare il livello raggiunto dagli atleti che gareggiano nelle categorie Under 21, Under 18 e Under 16.

«Al di là delle medaglie – continua Cassisi – credo sia significativo il percorso intrapreso da questa società. Dietro ogni risultato ci sono mesi di allenamenti, investimenti, programmazione e soprattutto una grande attenzione verso la crescita dei giovani. Lo sport non produce soltanto campioni ma forma cittadini responsabili, educa al rispetto delle regole e crea occasioni di inclusione e aggregazione».

Negli ultimi mesi, l’Eragon Ju-Jitsu Modica guidata dal maestro Christian Pediglieri ha ulteriormente rafforzato la propria struttura organizzativa attraverso l’acquisto di nuovi tatami e l’ampliamento degli spazi destinati agli allenamenti, investimenti che testimoniano la volontà di continuare a crescere e di offrire ai propri tesserati strutture sempre più adeguate.

«Rivolgo un plauso alla dirigenza, ai tecnici, agli atleti e alle famiglie che sostengono questo progetto – aggiunge il presidente provinciale del Csen –. I risultati ottenuti dimostrano che nel nostro territorio esistono realtà sportive sane e ambiziose che meritano attenzione e sostegno. Mi associo all’appello affinché il tessuto imprenditoriale locale possa guardare con interesse a queste esperienze, contribuendo attraverso sponsorizzazioni e partnership a sostenere il percorso di crescita di tanti giovani talenti».

Per il Csen Ragusa, i successi ottenuti a Leini rappresentano soltanto il primo passo di una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni. «Siamo certi che questo gruppo saprà regalare ancora molte emozioni – conclude Cassisi –. Quando passione, competenza e serietà si incontrano, i risultati arrivano. L’Eragon Ju-Jitsu Modica ne è una chiara dimostrazione e costituisce un motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo provinciale».

Salva