Vittoria, Scuderi lancia l’allarme sul Natale: “Che programmazione per via Cavour e per il centro storico?”

Vittoria, 15 ottobre 2026 – A poco più di due mesi dalle festività natalizie, il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Scuderi accende i riflettori sulla necessità di programmare per tempo il calendario degli eventi che dovrebbero animare il centro storico cittadino e, in particolare, via Cavour.

Per l’esponente consiliare non c’è più tempo da perdere. «Programmare significa organizzare il futuro», afferma Scuderi, chiedendo all’amministrazione comunale di avviare immediatamente un confronto con il Consiglio comunale, le associazioni di categoria, i commercianti e i soggetti interessati per costruire un cartellone all’altezza delle aspettative della città.

«Mancano circa due mesi al Natale e mi chiedo cosa stia organizzando l’amministrazione comunale per rilanciare via Cavour e il centro storico. È necessario attivare subito una concertazione tra tutti gli attori coinvolti affinché si possa stilare un calendario di iniziative di prim’ordine», sottolinea il consigliere.

Scuderi richiama la necessità di evitare errori già commessi in passato. Il riferimento è alle modalità con cui, secondo il consigliere, è stata programmata la stagione estiva a Scoglitti. «Non possiamo permetterci di seguire ancora una volta un modus operandi tardivo e raffazzonato. Gli eventi vanno pianificati con largo anticipo per consentire agli operatori economici di organizzarsi e per promuovere adeguatamente le iniziative».

Il consigliere amplia però la riflessione guardando alla situazione di via Cavour, per decenni considerata il salotto buono della città. Oggi, secondo Scuderi, la storica arteria del centro deve fare i conti con problematiche sempre più evidenti che riguardano il commercio, la vivibilità e l’attrattività dell’intera area urbana.

«Via Cavour rappresenta uno dei simboli di Vittoria e merita una particolare attenzione. Negli ultimi anni ha vissuto trasformazioni profonde e oggi è alle prese con criticità che non possono essere ignorate. Il Natale può e deve diventare un’occasione per rilanciare il cuore della città, ma ciò sarà possibile soltanto attraverso una programmazione seria e condivisa».

Per Scuderi servono idee, investimenti e una strategia capace di valorizzare il centro storico non soltanto nel periodo delle festività, ma lungo tutto l’anno. Le iniziative natalizie, secondo il consigliere, dovrebbero essere inserite all’interno di un più ampio progetto di rilancio urbano e commerciale.

Da qui l’invito all’amministrazione ad aprire quanto prima un tavolo di confronto con le realtà del territorio. «Commercianti, associazioni e cittadini devono essere coinvolti nelle scelte. Solo attraverso il dialogo e la partecipazione si può costruire un programma capace di richiamare visitatori, sostenere le attività economiche e restituire centralità a via Cavour e al centro storico».

L’appello è dunque quello di passare dalla gestione dell’emergenza a quella della programmazione, affinché il Natale non diventi un appuntamento organizzato all’ultimo momento, ma una vera occasione di rilancio per una delle aree più rappresentative della città.

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