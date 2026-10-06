“La mente è più vasta del cielo”: a Modica una rassegna cinematografica sulla salute mentale

Modica, 06 ottobre 2026 – Tre appuntamenti, il 15, 22 e 29 ottobre, alle ore 18.30, all’Auditorium Floridia di piazza Matteotti, a Modica, per riflettere attraverso il cinema sui temi della salute mentale, delle relazioni affettive e dell’inclusione sociale.

È la rassegna cinematografica “La mente è più vasta del cielo”, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, diretto dal dott. Giuseppe Morando, e dall’U.O.C. di Psichiatria Modica-Scicli, referente Giorgio Garofalo, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione organizzate in occasione del mese dedicato alla salute mentale.

L’iniziativa, aperta gratuitamente alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione e di informazione sanitaria attraverso il linguaggio cinematografico, rafforzando al tempo stesso il rapporto tra i servizi di salute mentale e il territorio.

La rassegna è curata in collaborazione con Giuseppe Volpino, esperto di cinema e promotore di numerosi cineforum, e si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi.

Il programma prevede la proiezione di tre film selezionati per il loro valore artistico e per la capacità di affrontare, con linguaggi accessibili e lontani dagli stereotipi, differenti aspetti della sofferenza psichica e della sua gestione. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle relazioni affettive e dell’accoglienza nei percorsi di cura e benessere della persona. Ogni appuntamento sarà introdotto da una presentazione del film e si concluderà con un momento di confronto e approfondimento sui temi emersi dalla visione.

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