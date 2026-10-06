  • 6 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Ottobre 2026 -
Modica | Sanità

“La mente è più vasta del cielo”: a Modica una rassegna cinematografica sulla salute mentale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 ottobre 2026 – Tre appuntamenti, il 15, 22 e 29 ottobre, alle ore 18.30, all’Auditorium Floridia di piazza Matteotti, a Modica, per riflettere attraverso il cinema sui temi della salute mentale, delle relazioni affettive e dell’inclusione sociale.
È la rassegna cinematografica “La mente è più vasta del cielo”, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, diretto dal dott. Giuseppe Morando, e dall’U.O.C. di Psichiatria Modica-Scicli, referente Giorgio Garofalo, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione organizzate in occasione del mese dedicato alla salute mentale.
L’iniziativa, aperta gratuitamente alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione e di informazione sanitaria attraverso il linguaggio cinematografico, rafforzando al tempo stesso il rapporto tra i servizi di salute mentale e il territorio.
La rassegna è curata in collaborazione con Giuseppe Volpino, esperto di cinema e promotore di numerosi cineforum, e si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi.
Il programma prevede la proiezione di tre film selezionati per il loro valore artistico e per la capacità di affrontare, con linguaggi accessibili e lontani dagli stereotipi, differenti aspetti della sofferenza psichica e della sua gestione. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle relazioni affettive e dell’accoglienza nei percorsi di cura e benessere della persona. Ogni appuntamento sarà introdotto da una presentazione del film e si concluderà con un momento di confronto e approfondimento sui temi emersi dalla visione.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube