Santa Croce Soccer: ripartire dai numeri e dal lavoro quotidiano

Santa Croce Camerina, 06 ottobre 2026 – In vista dei prossimi impegni nel campionato di Promozione (Girone D), la società Santa Croce Soccer traccia un primo bilancio e definisce gli obiettivi del prosieguo di stagione, mettendo al centro i dati del campo, la disciplina tattica e lo spirito di gruppo.

I numeri fin qui registrati raccontano un percorso in netta evoluzione: oltre 300 minuti di gioco ad alta intensità nelle ultime uscite, una percentuale di duelli vinti in crescita e un gruppo squadra composto da un mix bilanciato tra elementi d’esperienza e giovani talenti locali. Dati che confermano la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico durante la settimana, ma che per la dirigenza rappresentano solo il punto di partenza.

La visione della società si fonda su un principio chiaro: la cultura del lavoro e il rispetto per i colori sociali prima di ogni obiettivo di classifica.

“I numeri e le prestazioni ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta, ma nel girone D di Promozione non ci si può permettere alcun calo di concentrazione,” dichiara la dirigenza del Santa Croce Soccer. “L’unica ricetta che conosciamo è l’umiltà: piedi per terra, testa bassa e tanto lavoro in allenamento. Il nostro obiettivo prioritario è sudare la maglia ogni domenica, onorando la storia di questa piazza e il sostegno dei nostri tifosi. I conti li faremo solo alla fine.”

La società invita tutti i tifosi e gli appassionati allo stadio per la prossima sfida casalinga, per continuare a spingere insieme la squadra verso i prossimi traguardi.

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