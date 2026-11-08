Basket. La Passalacqua Ragusa resta imbattuta: travolto Frascati

Ragusa, 08 novembre 2026 – Continua la cavalcata della Passalacqua Ragusa di basket che travolge in casa il Club Basket Frascati confermando l’imbattibilità prima della “pausa Nazionali”. Finisce 89 a 62 la sesta giornata del campionato di serie A2 Credem Banca, un match che potrebbe risultare falso nel risultato. Frascati non ha demeritato; ciò che ha impressionato è l’intensità che le ragazze della Passalacqua di coach Seletti hanno mantenuto per tutta la durata del match con un grande impegno difensivo (38 punti realizzati da palle perse e 12 in contropiede) e percentuali realizzative ragguardevoli. Il ciclone camerunense Toyounon è stato arginato da una prova superba di controllo per Johnson ben supportata dalle compagne che hanno garantito raddoppi e aiuti.

La cronaca. Sono Heriaud e Johnson a mettere i primi punti di distacco con Toyounon che mette la prima segnatura dopo 5 minuti di gioco in cui la difesa di Ragusa riesce a neutralizzarla tenendola lontana da canestro. La forbice si allarga e con Herioud, che organizza la manovra, e l’apporto di Stroscio, i primi dieci minuti si chiudono con la ciliegina da tre di Cosaro che porta Ragusa al +8. Le ospiti si reggono sulle realizzazioni di Niski e sul movimento di Dias che riescono a trovare qualche falla nella tela difensiva delle aquile iblee ma non abbastanza grande da riuscire a servire con costanza Toyounon. Rescifina che si presenta a Ragusa con una media di 16.3 punti a partita, non entra mai effettivamente in gioco. Il secondo quarto pur vedendo Ragusa sempre avanti, non dà la sensazione di una partita chiusa; Toyounon porta a -6 Frascati, con Mazza, Ronchi e Consolini che rintuzzano. Seletti spezza il ritmo e chiama time out. Al rientro, Stroscio ne fa sei di fila in un amen e porta la Passalacqua sul 40 a 28. Il tiro da tre di Sasso, il primo dall’arco grande di Frascati, potrebbe essere un inizio di rimonta ma Johnson risponde “presente”, Niski ci prova ancora con quattro in successione e Stroscio sul fil di sirena manda tutti negli spogliatoi per il riposo lungo, con un tiro dall’arco grande che lascia la Passalacqua con un margine di dieci punti di vantaggio. Al rientro è Ronchi a mettere i primi due punti seguìti da una bomba che esalta il pubblico. Ma è solo l’inizio: Stroscio, Herioud e Guzzoni bombardano Frascati dall’arco grande (16 a 4 il parziale) e la squadra ospite non riesce più a rialzarsi. Il tempino si chiude con un eloquente 27 a 13 porta le squadre all’ultimo quarto sul 72 a 48. In casa Passalacqua c’è spazio per tutte senza cali di intensità: si continua a lottare su ogni pallone. E le statistiche raccontano adeguatamente l’andamento del match. Finisce 89 a 62 cion gloria per tutte.

Top scorer per Ragusa, Bea Stroscio, con 17 punti a segno (3/4 da 2; 2/4 da 3 e 5/6 tl): “Abbiamo fatto un grande terzo quarto in difesa; ciò ci ha permesso di trovare canestri facili in attacco e in velocità. Sapevamo della pericolosità di Toyounon – dice Stroscio – ma ci siamo concentrate lavorando non solo ad arginare lei, ma prestando attenzione su tutto il sistema difensivo e abbiamo fatto bene tutte”. Per Stroscio, rientrata da due mesi dall’infortunio al crociato che aveva bruscamente interrotto la scorsa stagione, un lavoro impegnativo e continuo che sta iniziando a dare i suoi (meritati) frutti.

Grande intensità difensiva, un grande lavoro anche sotto canestro, lavoro che viene evidenziato anche dalla differenza di rimbalzi tra le due formazioni: “Non era facile contro di loro – dice il coach della Passalacqua, Paolo Seletti – perché dentro l’area Toyounon indubbiamente è una giocatrice difficile da contrastare. Ci siamo aggiustati nell’intervallo e siamo riusciti a togliere i rifornimenti nel pitturato con continuità e questo ci ha dato sprint in attacco”. La squadra non ha mai mollato, una attitudine o un ‘diktat’?

E’la fortuna è di avere una squadra molto profonda che si allena forte e al completo tutti i giorni della settimana e che si sente parte della stessa idea – conclude Seletti – Questo è una forza che ci permette di non avere cali di intensità quando andiamo in rotazione”.

PASSALACQUA – Club basket Frascati 89-62

Parziali 26-18; 45-35 (19-17); 72-48 (27-13); 89-62 (17-14)

Il Tabellino

Passalacqua: Marras, Consolini 5, Ronchi 15, Mazza 8, Cosaro 6, Stroscio 17, Heriaud 11, Guzzoni 5, Olodo 2, Di Fine 5, Johnson 15. All. Seletti

Frascati: Niski Castelao 16, Florescu, Candidi 3, Nicolodi, Di Giovanni, Dias 14, Rescifina, Nardelli, Toyounon 22, Catalano, Sasso 7. All.Monetti

Note: Tiri da due Ragusa 31/66 (46%) Frascati 21/39 (53%); Tiri da tre Ragusa 9/22 (40%), Frascati 4/19 (21%); Tiri liberi Ragusa 18/22 (81%) Frascati 8/14 (57%); Rimbalzi Ragusa 43, Frascati 28. Palle perse Ragusa 18, Frascati 24; Palle recuperate Ragusa 18, Frascati 7; Assist Ragusa 25, Frascati 16; Punti da seconda opportunità Ragusa 9, Frascati 2; Punti da palle perse Ragusa 38, Frascati 8; Punti in contropiede Ragusa 12, Frascati 8 Punti di apporto dalla panchina: Ragusa 37, Frascati 3.

Arbitri: Tartamella (TP) e Licari di Marsala (TP)

Salva