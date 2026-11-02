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Chiesa di Sant’Anna chiusa da 10 anni: a Modica esplode la protesta dei parrocchiani del quartiere D’Oriente

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MODICA, 02 Novembre 2026 – Rabbia, sdegno e una determinazione che non intende più rimanere in silenzio: nel quartiere D’Oriente (Dente) a Modica esplode la protesta della comunità di Sant’Anna, stanca di assistere all’abbandono della propria chiesa parrocchiale. Un’edificio di nuova costruzione ma sbarrato ormai da un decennio per motivi di sicurezza, lasciando «mura oltremodo offese e vilipese da un silenzio assordante ed irriverente». I lavori di messa in sicurezza furono avviati qualche mese fa, ma di fatto sono bloccati.

I parrocchiani, che si definiscono una vera e propria «comunità di pietre vive che non possono più stare ferme», chiedono a gran voce la riapertura del luogo di culto. La richiesta nasce anche dal profondo rispetto per i tanti defunti del rione che, in questi lunghi dieci anni, non hanno potuto ricevere un degno funerale all’interno della propria chiesa parrocchiale. Ovviamente il dito viene puntato sulla Curia Vescovile di Noto ma anche sulla Regione.

Una situazione ormai insostenibile per una realtà di circa 5.000 anime. Attualmente la comunità è costretta a celebrare e vivere le funzioni religiose riadattando gli spazi all’interno del salone “Don Bellassai”, dato che la canonica risulta decisamente troppo piccola per accogliere l’intero bacino di fedeli.

Guidati dal parroco Don Crescenzio Mucia, i cittadini del quartiere D’Oriente chiedono risposte certe e tempi rapidi per la messa in sicurezza dell’edificio, annunciando la volontà di avviare iniziative e azioni di protesta anche clamorose pur di restituire al quartiere la propria chiesa.

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