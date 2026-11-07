Modica, obiettivo continuità: arriva il Licata

MODICA, 07 Novembre 2026 – Il Modica Calcio si prepara a tornare sul terreno di gioco per un appuntamento di cruciale importanza nella stagione. I rossoblù ospiteranno il Licata in una sfida che promette intensità e spettacolo, ma che per la formazione di casa rappresenta soprattutto l’occasione per dare continuità ai propri risultati e consolidare le ambizioni in campionato.

Un incrocio che non è affatto un’inedita sorpresa in questa campagna agonistica. Le due compagini si sono, infatti, già affrontate di recente nel tabellone di Coppa Italia, match in cui i modicani riuscirono ad avere la meglio eliminando i rivali. Un precedente favorevole che offre indicazioni tattiche e un pizzico di fiducia in più, anche se ogni partita di campionato vive di dinamiche e motivazioni a sé stanti.

L’entusiasmo in casa rossoblù è alto, alimentato dal prezioso successo conquistato mercoledì nel recupero contro l’Athletic Club Palermo. Quella vittoria ha portato un’iniezione di fiducia fondamentale per il morale e per la classifica, confermando lo stato di forma e la maturità del gruppo nel gestire gli impegni ravvicinati. L’obiettivo dichiarato della truppa modicana è ora quello di capitalizzare il fattore campo e conquistare l’intera posta in palio per dare seguito alla prestazione infrasettimanale.

Non mancano tuttavia le tegole per lo staff tecnico in vista della formazione da mandare in campo. L’infermeria impone scelte obbligate e qualche dubbio dell’ultimo minuto: Reinero, infatti, sarà forzatamente out a causa di un fastidioso problema alla spalla che priva l’attacco di un punto di riferimento importante, mentre restano da valutare le condizioni di Giardina, in forte dubbio per via di alcuni fastidi alla coscia che verranno monitorati fino all’ultimo.

Nonostante le defezioni nel roster, il Modica si presenta all’appuntamento con la consapevolezza dei propri mezzi e la spinta del proprio pubblico, pronto a sostenere la squadra dall’inizio alla fine per superare l’ostacolo Licata e proseguire la propria marcia.

Radiocronaca diretta sui nostri canali dalle 14,25 con Marco Baglieri dallo stadio e Luca Basile dallo studio.

Salva