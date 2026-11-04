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Finanziamento per il cimitero di Modica, il Comitato attacca la Sindaca: «Ruolo assente e contraddittorio»

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MODICA, 04 Novembre 2026 — Non si placano le polemiche attorno alla vicenda della messa in sicurezza del cimitero cittadino e alla gestione dei loculi interdetti. All’indomani delle recenti dichiarazioni pubbliche della sindaca Maria Monisteri rilasciate a VideoMediterraneo, arriva la presa di posizione del Vice Presidente del “Comitato Pro Cimitero”, Meno Rosa, che esprime un duro disappunto nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale. Monisteri ha dichiarato che il finanziamento sbloccato dall’on. Ignazio Abbate per il recupero di centinaia di loculi presso il cimitero monumentale è un passo importante e che l’importante è che le somme arrivino a Modica chiunque sia stato a farlo (la sindaca aveva avuto assicurazioni direttamente dal presidente della Regione, Schifani ma il parlamentare modicano è stato più veloce scavalcando il Comune ed affidandosi alla Protezione Civile

Secondo il rappresentante del comitato, l’atteggiamento della prima cittadina sulla questione sarebbe stato «assente e spesso contraddittorio», evidenziando passaggi critici e contrastanti nel corso del tempo. “In particolare, contestiamo – dice Rosa –  una prima dichiarazione pubblica in cui si affermava l’impossibilità di un intervento comunale poiché si trattava di «strutture di proprietà privata» — affermazione che, secondo il comitato, dimostrava una scarsa conoscenza della normativa in materia cimiteriale. In un secondo momento, la linea dell’amministrazione era cambiata con l’impegno a reperire finanziamenti pubblici e a redigere un progetto comunale di messa in sicurezza, per poi comunicare al comitato la mancanza di professionalità interne al Comune idonee a elaborarlo”.

Di fronte allo stallo, il Comitato Pro Cimitero ha scelto di percorrere la strada dell’interlocuzione con l’intera deputazione regionale, al di là degli schieramenti di maggioranza o opposizione. “Su suggerimento dell’onorevole Ignazio Abbate, è stato quindi richiesto un sopralluogo del Genio Civile per accertare l’eventuale aggravamento dei danni alle strutture ammalorate a seguito del ciclone Harry. L’ispezione ha effettivamente certificato il peggioramento delle condizioni degli immobili, passaggio che ha consentito l’arrivo del finanziamento per i lavori, la cui gestione sarà affidata direttamente alla Protezione Civile”.

Nel tracciare il bilancio della vicenda, il Vice Presidente del comitato ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro di stimolo e vicinanza svolto dagli onorevoli Stefania Campo, Nello Dipasquale e Giorgio Assenza, definendo questa «l’unica verità documentabile sulla triste vicenda dei loculi interdetti», bollando le restanti ricostruzioni come «vuoti a perdere e penose arrampicate sugli specchi».

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