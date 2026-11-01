Tragedia a Modica: l’evento di Halloween non si ferma, è polemica. «Nessuna disumanità, solo un doloroso equivoco»

MODICA, 01 Novembre 2026 – La tragica scomparsa dell’anziana di 83 anni, Albina Nardone, nata a Pachino, travolta e uccisa da un SUV nella serata di sabato scorso in Corso Umberto ha gettato nell’amarezza la comunità di Modica. L’episodio ha trascinato con sé forti polemiche per via della prosecuzione degli spettacoli previsti in centro per la serata di Halloween.

A fronte delle critiche sollevate dai cittadini, è arrivata una nota di chiarimento e di cordoglio firmata dal team degli organizzatori e dei collaboratori della serata artistica tenutasi lungo il Corso Umberto, condivisa anche a nome della Sindaca Maria Monisteri.

Nel comunicato, reso noto da Nino Iozzia, l’organizzazione esprime profondo dolore per il lutto ed evidenzia come la continuazione della musica sia stata l’effetto di un incolpevole deficit informativo:

«Subito dopo l’incidente e il trasporto della signora da parte dei sanitari, la nostra équipe ha deciso autonomamente di ritardare l’inizio dell’evento, rimanendo in attesa di comunicazioni o direttive ufficiali da parte degli organi competenti riguardo all’eventuale sospensione della serata. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione e non essendo a conoscenza della gravità della situazione — che ha poi portato al decesso della signora nelle ore successive —, l’evento ha avviato il suo corso come da accordi».

Gli organizzatori chiedono sinceramente scusa alla famiglia della vittima e alla cittadinanza, respingendo con forza qualsiasi accusa di insensibilità: «Ci teniamo a chiarire con trasparenza la dinamica per evitare che la prosecuzione dello spettacolo possa essere scambiata per disumanità o indifferenza. La musica è andata avanti solo ed esclusivamente per mancanza di informazioni tempestive, e mai per mancanza di rispetto di fronte a una simile tragedia».

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