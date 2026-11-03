Attacchi cibernetici alla catena del freddo nella GDO anche a Palermo, Catania e Ragusa: la situazione e la risposta istituzionale

ROMA, 03 Novembre 2026 – L’ondata di attacchi informatici coordinati contro i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione organizzata ha colpito anche l’Italia, con episodi segnalati tra l’Emilia-Romagna e la Sicilia — in particolare nelle province di Palermo, Catania e Ragusa. Tra le testimonianze dirette spicca quella dei dipendenti di un punto vendita Coop di Palermo, che hanno descritto le fasi dell’intrusione informatica come una “situazione surreale”.

I pirati informatici hanno tentato di effettuare accessi abusivi per compromettere i software che regolano la catena del freddo in mercati e supermercati, cercando di alterare le temperature di conservazione dei prodotti. Nonostante la gravità del fenomeno, che vede l’Italia affiancarsi a una vasta lista di paesi europei già colpiti come Germania, Belgio, Svezia e Paesi Bassi, le autorità nazionali invitano alla calma.

Al termine di un vertice a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Francesco Lollobrigida, i vertici dei servizi segreti e i rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), il Governo ha diffuso una nota ufficiale per precisare che gli attacchi sul territorio nazionale hanno avuto un impatto contenuto. Non si registra alcun rischio per la salute pubblica né casi di scongelamento di cibi destinati al consumo, grazie al monitoraggio costante che prevede la segnalazione immediata di ogni anomalia da parte dell’ACN ai Carabinieri del NAS per i controlli sul campo.

Mentre la Polizia Postale prosegue le indagini per individuare i responsabili e la Commissione Europea ha avviato incontri di coordinamento a Bruxelles, l’ACN ha avviato una serie di confronti diretti con le categorie economiche ed emesso una direttiva d’urgenza. Gli operatori della filiera alimentare, della logistica e della manutenzione degli impianti frigoriferi sono stati invitati ad innalzare immediatamente i livelli di protezione informatica dei propri sistemi per prevenire nuove intrusioni.

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