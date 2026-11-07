Tentato furto in una villetta a Comiso: decisivo l’allarme, arrestato in flagranza dai Carabinieri

COMISO, 07 Novembre 2026 – Un tempestivo intervento congiunto tra vigilanza privata e forze dell’ordine ha sventato una potenziale intrusione criminale nella mattinata di oggi a Comiso. Un uomo è stato sorpreso e arrestato in flagranza di reato all’interno di una villetta privata.

L’allarme è scattato quando il sistema di sicurezza dell’abitazione si è attivato, collegandosi immediatamente con la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria. Attraverso le immagini in tempo reale delle telecamere di sorveglianza, gli operatori hanno notato chiaramente la presenza di un intruso nella proprietà. Verificata l’assenza di autorizzazioni con la proprietaria dell’immobile, temporaneamente fuori sede, la centrale ha fatto scattare le procedure d’emergenza allertando contemporaneamente il 112 NUE.

Sul posto sono giunte in pochi minuti le Guardie Particolari Giurate (GpG), che hanno individuato e bloccato il soggetto prima che potesse allontanarsi. Poco dopo è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che ha preso in consegna l’uomo e lo ha condotto in caserma per le procedure di identificazione e i relativi accertamenti giudiziari.

Dai successivi rilievi effettuati durante il sopralluogo è emerso che l’intruso si era introdotto nella villetta manomettendo una finestra, utilizzata come punto d’accesso per penetrare nella struttura.

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