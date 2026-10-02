Ragusa. “Contrade Cardioprotette”: sabato 10 ottobre a San Giacomo un incontro dedicato alla prevenzione e alla sicurezza

Ragusa, 02 ottobre 2026 – Prosegue a San Giacomo il programma comunale “Contrade Cardioprotette”, avviato con l’installazione, presso la Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes, del primo Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) previsto dal progetto.

Sabato 10 ottobre, alle ore 9.00, presso il Teatro Parrocchiale Beata Maria Vergine di Lourdes di San Giacomo, si terrà un incontro aperto alla comunità dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della cardioprotezione e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Nel corso dell’incontro sarà possibile conoscere più da vicino il defibrillatore e comprenderne l’importanza, approfondendo, con il supporto di personale qualificato, i principali comportamenti da adottare nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dal Comune di Ragusa con l’obiettivo di portare progressivamente la cardioprotezione nelle contrade e di accompagnare la presenza dei dispositivi con una sempre maggiore diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e della consapevolezza tra i cittadini.

«Con l’installazione del primo DAE abbiamo compiuto un primo passo concreto, ma il progetto “Contrade Cardioprotette” non può e non deve fermarsi alla semplice presenza di un defibrillatore. Vogliamo che attorno a questi dispositivi cresca una comunità più informata e consapevole, capace di riconoscere l’importanza della prevenzione e di sapere come comportarsi nei primi momenti di un’emergenza. Partiamo da San Giacomo con l’obiettivo di estendere progressivamente questo percorso alle altre contrade del nostro territorio», dichiara l’assessore alle Contrade e Frazioni, Andrea Distefano.

«La Protezione Civile svolge un ruolo importante anche nella diffusione della cultura della prevenzione. Informare i cittadini e avvicinarli alla conoscenza dei comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di emergenza significa contribuire a costruire una comunità più preparata e più sicura. Questo incontro rappresenta quindi un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione», dichiara l’assessore alla Sanità e alla Protezione Civile, Giovanni Iacono.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre 2026, alle ore 9.00, presso il Teatro Parrocchiale Beata Maria Vergine di Lourdes di San Giacomo. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

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