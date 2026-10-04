Attentato incendiario contro l’autovelox sulla SP 17: distrutto il sistema di rilievo tra Vittoria e Scoglitti

VITTORIA, 04 Ottobre 2026 – VITTORIA — Notte di fuoco sulla SP 17, l’arteria che collega Vittoria alla frazione balneare di Scoglitti. Ignoti hanno preso di mira il sofisticato sistema di rilievo della velocità installato dal Comune di Vittoria, cospargendolo di liquido infiammabile e dando fuoco alla struttura.

L’episodio si inserisce in un contesto viario particolarmente delicato e complesso. La SP 17 è tristemente nota per essere una strada ad alto rischio di incidenti, spesso teatro di gravi sinistri anche mortali. L’arteria è caratterizzata da circa 450 innesti su entrambe le carreggiate, delimitate da una doppia striscia continua che imporrebbe rigide norme di sicurezza e prudenza, purtroppo non sempre rispettate dagli automobilisti.

La sezione informazioni stradali della Polizia Locale e Municipale è intervenuta per i rilievi di rito e per avviare le indagini sull’accaduto. L’installazione dell’autovelox era stata concepita proprio come misura di prevenzione e deterrenza contro l’alta velocità in un tratto stradale considerato ad altissima pericolosità. L’atto vandalico solleva ora nuovi interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla tutela delle apparecchiature pubbliche preposte al controllo del territorio.

Foto Franco Assenza

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