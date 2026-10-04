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Modica | Sport

Serie D, Calcio. Il Modica cala il tris all’Enna

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – ENNA 3-0
MARCATORI: 40’ pt aut. Gabriel, 46’ pt Holidov, 1’ st Pierce.

MODICA (3-5-2): Romano 6, Holidov 7, Callegari 6,5 (31’ st Sangarè sv), Kljajc 6,5, Asero 9 (25’ st Incatasciato 6), Misseri 9 (39’ st Aprile sv), Ferchichi 6,5, Giardina 7 (13’ st Cappello 6), Fedele 7, Pierce 6,5, Reinero 5,5 (18’ st Flores 5,5). A disp. Sanchez, Castillo, Milazzo. All. Filippo Raciti 7.

ENNA (3-5-2): Caputi 6, Gabriel 5,5, Berto 5,5 (13’ st Casacchia 5,5), Ntalu 6, Mazzone 6,5, Marte 6 (22’ st Caggianello 5,5), Rossitto 5,5, Risso 5 (7’ st Mannino 5), Tchouyo 6, Tamiozzo 6, Floridia 6,5 (22’ st Amore sv). A disp. Sciarrino, Curcio, Salvi, Di Dio, Canfora. All. Natale Serafino 5,5.

ARBITRO: Alessandro Copelli di Mantova 7,5.
NOTE: Ammoniti Callegari (M), Risso (E), Rossitto (E); angoli 7-1; recupero 1’ e 3’.

MODICA, 04 Ottobre 2026 –  Una prova di forza assoluta. Il Modica travolge l’Enna con un netto 3-0 al termine di una sfida dominata dall’inizio alla fine, confermando l’ottimo momento di forma e l’ambizione in questo campionato.

La squadra di mister Filippo Raciti ha imposto un ritmo insostenibile per gli ospiti, registrando un possesso palla abbondantemente superiore al 70%. Oltre alle tre reti messe a segno, il tabellino registra un gol annullato per fuorigioco, un palo clamoroso e una traversa, a dimostrazione di una superiorità tecnica e tattica disarmante.

L’Enna ha provato a resistere nel primo tempo con una fase difensiva ordinata, ma ha dovuto cedere alla veemenza dei rossoblù, particolarmente aggressivi su ogni pallone. A fare la differenza è stato soprattutto lo straordinario lavoro del centrocampo: Asero e Misseri hanno letteralmente spadroneggiato in mezzo alla mediana, ben supportati da Giardina e da Ferchichi, che sostituiva l’infortunato capitan Garufi.

Dopo una serie di tentativi firmati da un ispiratissimo Asero, il match si è sbloccato al 40′: sugli sviluppi di un corner calciato dallo stesso Asero, un tocco sfortunato di Gabriel insacca il pallone in rete per l’autorete dell’1-0. Passano appena 3′ e, proprio allo scadere del primo tempo (46′), il raddoppio: altro calcio d’angolo di Asero e colpo di testa vincente di Holidov per il 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia. Nemmeno il tempo di sistemarsi in campo che, al 1′ del secondo tempo, Pierce approfitta di un pasticcio della retroguardia ennese per siglare il definitivo tris da pochi passi. Nel finale i padroni di casa gestiscono il largo vantaggio, sfiorando ripetutamente il quarto gol con la traversa colpita da Flores e il gol annullato a Reinero.

Tre punti d’oro per i modicani, che convincono e divertono il pubblico di casa.

RISULTATI 6^ GIORNATA

Avola – Ragusa 1 – 0

Milazzo – Siracusa 1 – 0

Modica – Enna 3 – 0

Nuova Igea Virtus – Nissa 1 – 1

Vibonese – Digiesse PraiaTortora 2 – 0

Trapani – Reggina 1 – 0

Licata – Sambiase 2 – 1

Gela – Athletic Palermo 0 – 0

 

CLASSIFICA

Reggina 15

Vibonese e Sambiase 13

Avola 12

Nuova Igea e Licata 11

Digiesse PraiaTortora e Milazzo 9

Athletic Palermo e Nissa 8

Modica 7

Vigor Lamezia 5

Siracusa, CastrumFavara e Gela (-1) 4

Ragusa 2

Trapani (- 5) ed Enna 1.

 

 

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