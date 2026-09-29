ASP – Buoni pasto: UNC Modica richiama il diritto del personale ai buoni sostitutivi e agli arretrati

MODICA, 29 Settembre 2026 – L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica interviene con decisione sulla questione del mancato riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo a gran parte del personale dell’ASP di Ragusa che svolge prestazioni lavorative continuative superiori alle sei ore.

La problematica interessa direttamente i dipendenti in servizio nelle strutture sanitarie della provincia, tra cui l’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, il “Busacca” di Scicli, il “Giovanni Paolo II” e il “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, il “Regina Margherita” di Comiso e il “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, con una portata che può estendersi anche alle altre ASP della Regione Siciliana e oltre.

In base alla contrattazione collettiva, il personale impegnato in attività lavorativa continuativa per oltre sei ore ha diritto alla fruizione del servizio mensa o, qualora questo non sia disponibile o concretamente fruibile, alla relativa modalità sostitutiva mediante l’erogazione del buono pasto. La tutela si rivolge, secondo la disciplina applicabile alle diverse categorie, al personale sanitario, infermieristico, ostetrico e socio-sanitario, al personale ausiliario e amministrativo, nonché ai dirigenti medici e sanitari.

Un aspetto cruciale ribadito dall’associazione riguarda i turni notturni: il principio opera infatti anche per le prestazioni continuative superiori alle sei ore svolte durante la notte, poiché la natura notturna del turno non costituisce motivo di esclusione dal beneficio.

«Il diritto deve essere valutato sulla base della durata effettiva e della concreta articolazione della prestazione lavorativa – spiegano gli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo –. Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto al servizio mensa o al relativo buono sostitutivo e, ove il beneficio non sia stato riconosciuto, deve essere verificato anche il diritto al recupero degli arretrati nei limiti della prescrizione».

L’UNC di Modica si è mossa per tutelare la comunità sanitaria e i lavoratori dell’ASP di Ragusa, avviando la verifica delle singole posizioni e predisponendo le iniziative necessarie – comprese quelle giudiziarie – per ottenere il riconoscimento del beneficio economico e delle somme arretrate spettanti a quanti abbiano svolto turni diurni o notturni superiori alle sei ore senza poter usufruire della mensa o ricevere i buoni sostitutivi. L’iniziativa ha un forte valore di informazione e tutela, volto a consentire a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di conoscere la disciplina e verificare il rispetto dei propri diritti.

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