Quintilia Celestri si candida a sindaco di Pozzallo

POZZALLO, 29 Settembre 2026 – E due. Dopo Pino Asta, arriva la seconda candidatura ufficiale alla successione di Roberto Ammatuna. Si tratta di Quintilia Celestri, attuale presidente della Civica Assise pozzallese da quasi due lustri, dottoressa specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione (Fisiatria), la quale avrà il compito di “aggiustare le ossa” ad un Comune che da alcuni anni è in dissesto ufficiale. Un percorso di riabilitazione economica che non sarà facile intraprendere alla luce dei vari scompensi quali la massa critica di evasori che non pagano, da diversi anni, i balzelli comunali o la criticità della macchina burocratica ridotta all’osso (mai termine fu più azzeccato!) da rimettere in piedi e far camminare almeno per i prossimi cinque anni. Tre, da quanto è dato sapere, le liste a supporto della dottoressa Celestri, tutte espressioni civiche, che potrebbero diventare anche qualcosa di più qualora il cerchio attorno alla presidente del Consiglio comunale dovesse allargarsi nei prossimi mesi, leggasi partiti di Centro e del Centrodestra (Forza Italia? Fratelli d’Italia? Democrazia Cristiana?) che ad oggi, fra riunioni carbonare e mezze frasi, non hanno ancora deciso cosa vorranno fare da grandi. Di sicuro, lo scopriremo solo vivendo.

La seconda e ultima notizia ufficiale sulla Celestri è che, a fine ottobre, ci sarà la presentazione della candidatura in città e chissà se, per quella data, non ci saranno ulteriori sorprese.

Programma elettorale: imprese, cooperazione, associazioni e filantropia hanno contribuito insieme al Comune alla crescita della città con risorse, idee, competenze e capacità di iniziativa. Coinvolgere queste energie, stabilire le condizioni e orientare il tutto verso obiettivi pubblici resta la stella polare della Celestri che gode di parecchia stima da Raganzino fino allo Scaro, periferie incluse.

E se non volessi votare né Pino Asta né la Celestri? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo inoltrarci nel campo delle ipotesi. Oltre ai “soliti” nomi che si fanno in città e che dovrebbero sciogliere le riserve a breve (Uccio Agosta, Raffaele Monte, Gianluca Floridia) restano vuote, ad oggi, le caselle del Movimento Cinque Stelle, di Sud chiama Nord e del Partito Democratico. Si vocifera anche di un ipotetico “Mister X”, un imprenditore pozzallese, assai facoltoso, pronto a concorrere, pare con due liste civiche, alla poltrona di Primo cittadino. Ma di tutto questo, vi racconteremo la prossima volta.

Salva