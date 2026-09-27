Meloni sempre più distante dall’estrema destra europea: il nodo AfD divide i conservatori

di Giannino Ruzza

Intanto evidenziamo subito le differenze tra Giorgia Meloni e l’AfD tedesca, perché è soprattutto sulla politica estera che le due posizioni si allontanano nettamente. La presidente del Consiglio continua a sostenere la NATO, l’Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca, mentre l’AfD è contraria all’invio di armi a Kiev e favorevole a una revisione delle sanzioni alla Russia. È proprio da qui che nasce la distanza politica tra Fratelli d’Italia e il partito tedesco. Meloni, pur appartenendo alla destra conservatrice europea, ha scelto una linea molto più integrata negli equilibri dell’Unione e dell’Alleanza Atlantica. Fratelli d’Italia, infatti, fa parte dei Conservatori e Riformisti Europei, mentre l’AfD si colloca in un’area diversa e più radicale del Parlamento europeo. Le differenze diventano particolarmente evidenti quando si parla di Russia, Ucraina e rapporti con gli Stati Uniti. La leader di Fratelli d’Italia ha più volte ribadito il sostegno italiano a Kiev, mentre l’AfD continua a chiedere la fine degli aiuti militari e un riavvicinamento con Mosca. È su questo terreno che la distanza tra i due partiti appare ancora più marcata. Ma la premier ha le sue belle gatte da pelare all’interno della maggioranza di governo, con Matteo Salvini che mantiene una linea più dialogante verso Mosca, criticando quella che definisce un’eccessiva “ansia anti-russa”, mentre Roberto Vannacci contesta apertamente la strategia europea di sostegno all’Ucraina e il modo in cui Bruxelles gestisce i rapporti con la Russia. Una differenza non secondaria rispetto alla linea atlantista e filo-ucraina ribadita con forza dalla presidente del Consiglio.

Sul fronte europeo, anche Nigel Farage, leader britannico di Reform UK, ha espresso forti riserve nei confronti dell’AfD, contestando soprattutto al partito tedesco le posizioni troppo vicine alla Russia e a Vladimir Putin, che considera difficili da conciliare con la linea del suo movimento. Reform UK mantiene, infatti, una posizione euroscettica e critica verso la strategia occidentale in Ucraina, ma Farage ha più volte precisato di considerare Putin responsabile dell’invasione, distinguendosi così dalle posizioni più apertamente filorusse presenti nell’AfD.

Altrettanto distante dall’AfD è Emmanuel Macron. Il presidente francese continua a sostenere con decisione l’Ucraina e mantiene una linea molto dura nei confronti della Russia, giudicata una minaccia per la sicurezza europea. In Francia, però, il quadro della destra è più articolato: Marine Le Pen e il Rassemblement National hanno progressivamente preso le distanze sia da Mosca sia dall’AfD, pur mantenendo una posizione più prudente rispetto a Macron sul sostegno militare e finanziario a Kiev. Di segno opposto la posizione di Éric Zemmour, fondatore e leader di Reconquête!, formazione della destra nazionalista francese. Zemmour guarda con maggiore favore alla crescita dell’AfD e ne condivide diverse battaglie, soprattutto sui temi dell’immigrazione, dell’identità nazionale e della critica all’establishment europeo.

L’AfD, invece, trova sponde ben più favorevoli negli Stati Uniti. Donald Trump ha salutato con entusiasmo il recente successo elettorale del partito in Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, attribuendolo anche alla crescente insofferenza verso le politiche migratorie tedesche e arrivando a parlare di una forza “in ascesa”. Ancora più esplicito Elon Musk, che da tempo manifesta simpatia per l’AfD e che dopo il voto si è congratulato direttamente con Alice Weidel con un secco “Gut gemacht!”, “Ben fatto”. Le prese di posizione di Trump e Musk mostrano quanto il quadro resti tutt’altro che uniforme. Da una parte c’è chi guarda all’AfD come a una forza destinata a pesare sempre di più negli equilibri europei; dall’altra, leader come Meloni e Farage mantengono le distanze soprattutto sulla politica estera e sul rapporto con Mosca.

Per Giorgia Meloni la sfida è quindi doppia: consolidare il proprio ruolo nella destra conservatrice europea senza farsi trascinare sulle posizioni più radicali dell’AfD e, allo stesso tempo, tenere insieme una maggioranza italiana nella quale non mancano voci critiche verso Kiev e più disponibili al dialogo con la Russia. La libertà può attendere.

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