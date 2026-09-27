Haile Gebrselassie, Paul Tergat e Stefano Baldini sono diventati sciclitani. Il sindaco conferisce la cittadinanza onoraria

Scicli, 27 settembre 2026 – Tre nuovi cittadini di Scicli. Hanno scritto la storia dell’atletica. Da ieri sono parte della comunità di Scicli Haile Gebrselassie, Paul Tergat e Stefano Baldini, campioni di fama mondiale, tutti e tre vincitori del Memorial Peppe Greco, gara podistica internazionale che si corre sui 10 mila metri e che ieri sera ha incoronato vincitore il 22enne mezzofondista eritreo Dawit Seare.

Al termine di una procedura amministrativa che ha visto la presidente del consiglio Desirè Ficili e il consigliere Lorenzo Bonincontro proponenti, il consiglio comunale all’unanimità approvare la proposta, la giunta presieduta da Mario Marino ha deliberato la cittadinanza onoraria per i tre atleti che hanno scritto le pagine della maratona e del mezzofondo e che hanno legato il loro nome a Scicli.

Assente Gebrselassie perché impegnato a Berlino, ospite della Maratona, Haile recupererà la sua presenza a Scicli appena possibile.

Emozioni e commozione durante la partecipatissima cerimonia di palazzo Spadaro, dove sportivi, atleti e persone provenienti da ogni parte della Sicilia hanno voluto assistere al conferimento della più alta onorificenza della città agli atleti ospiti del Memorial Peppe Greco, organizzato da Gianni Voi e Raffaele Giallongo. Presente l’on. Giorgio Assenza che insieme all’assessore regionale allo sport Elvira Amata, sul palco del Memorial ieri sera in piazza Italia, ha contribuito a un adeguato sostegno alla manifestazione da parte della Regione Siciliana, in questo accanto al Comune di Scicli e al Libero Consorzio comunale di Ragusa presieduto da Maria Rita Schembari.

Paul Tergat e Stefano Baldini hanno, con parole vibranti, ricordato il loro legame con Scicli, l’affetto con le persone che qui vivono e nutrono sincera ammirazione e amicizia per loro, mentre il sindaco Mario Marino ha sottolineato il valore educativo che l’esempio dato dai tre campioni rappresenta per le nuove generazioni. Tra i presenti tantissimi bambini che praticano l’atletica e che a Paul e a Stefano si sono rivolti con un “tu” immediato, da colleghi.

Il bellissimo manifesto del Memorial 2026 è stato firmato dal maestro Franco Polizzi.

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