“Quando il silenzio diventa la risposta: l’amministrazione comunale di Modica ascolti la gente”, Riceviamo

«Chi è più sordo di chi non vuole sentire?».

È una domanda che, di fronte al perdurare del silenzio sulle numerose segnalazioni e richieste provenienti da cittadini e associazioni, non può più essere elusa.

Una Sindaca non può essere “sorda” alle istanze della propria comunità: ha il dovere istituzionale di ascoltare, verificare, rispondere e, quando ne ricorrono i presupposti, intervenire.

Il problema non è che ogni richiesta debba necessariamente essere accolta. Il problema è che chi si rivolge alle istituzioni ha diritto di sapere se la propria segnalazione è stata esaminata, quali verifiche siano state effettuate e quali iniziative siano state eventualmente assunte.

Il silenzio prolungato dell’Amministrazione su questioni segnalate dalla cittadinanza rischia di trasformarsi in un silenzio istituzionale non più sostenibile e di indebolire il rapporto di fiducia tra cittadini e Comune.

Per questa ragione si rinnova direttamente alla Sindaca del Comune di Modica l’invito a non lasciare senza risposta le istanze della comunità e a garantire un rapporto fondato su ascolto, trasparenza e informazione.

La questione viene sottoposta anche alla Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo, e all’intero Consiglio Comunale, affinché, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, prendano atto della situazione e promuovano ogni iniziativa utile a favorire un confronto più efficace tra Amministrazione, cittadini e associazioni.

Il Consiglio Comunale, quale sede istituzionale della rappresentanza cittadina, può e deve contribuire a mantenere aperto il dialogo sulla qualità dei servizi, sull’attività amministrativa e sulle problematiche ancora irrisolte.

Qualora il silenzio dovesse ulteriormente protrarsi, si ritiene necessario richiamare l’attenzione del Prefetto, affinché, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del Comune, possa valutare la situazione sotto il profilo del corretto rapporto istituzionale tra Amministrazione e cittadinanza e favorire, ove possibile, ogni utile iniziativa.

Non si chiede un intervento sulle singole decisioni amministrative, ma che venga assicurato un principio essenziale della vita pubblica: alle istanze dei cittadini devono corrispondere ascolto, trasparenza e risposte.

In una città di oltre 50.000 abitanti, appare inoltre opportuno e urgente ripristinare un adeguato servizio di comunicazione istituzionale e un addetto stampa del Comune, affinché l’attività dell’Amministrazione possa essere portata a conoscenza della cittadinanza in modo costante, chiaro e verificabile.

Il cittadino deve essere informato non soltanto di ciò che il Comune realizza, ma anche dello stato delle questioni aperte, delle iniziative annunciate, dei progetti ancora da attuare, delle problematiche rimaste irrisolte e, quando necessario, delle ragioni dei ritardi.

Una corretta comunicazione istituzionale non è propaganda: è uno strumento di trasparenza e di responsabilità verso la comunità.

L’auspicio è quindi che Sindaca, Presidente del Consiglio, Consiglio Comunale e Prefettura possano contribuire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a superare una situazione che non può essere risolta con il silenzio.

Ascoltare i cittadini significa amministrare.

Rispondere significa rispettarli.

Informare significa garantire trasparenza.

Avv. Antonino Di Giacomo

Corresponsabile UNC Modica

Salva