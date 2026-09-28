Calcio, serie D. Il Ragusa cade in casa per mano del Trapani. E’ contestazione

RAGUSA, 28 Settembre 2026 – La domenica calcistica allo stadio “Aldo Campo” si è chiusa tra la delusione e la dura contestazione dei tifosi azzurri. Il Ragusa è uscito sconfitto per 1-0 contro il Trapani, un verdetto che apre ufficialmente la crisi in casa iblea e fa sprofondare la squadra a quota due punti in cinque partite.
La compagine azzurra era partita con il piglio giusto, disputando un buon primo tempo e costruendo diverse occasioni per sbloccare il risultato. Tuttavia, la sterilità offensiva è tornata a fare da padrona. A decidere l’incontro ci ha pensato Jallow al 32′, autore di una splendida conclusione da fuori area che non ha lasciato scampo all’estremo difensore locale. Nella ripresa i tentativi di reazione del Ragusa si sono infranti contro i limiti di una manovra troppo compassata e priva della stoccata vincente.
Al triplice fischio — e persino prima che l’arbitro lasciasse il terreno di gioco — dagli spalti si è alzata in modo inequivocabile la contestazione del pubblico, culminata nella richiesta d’esonero per mister Bianco. Nel mirino della piazza non c’è soltanto la guida tecnica, ma anche la pianificazione estiva e le scelte operate dalla dirigenza, in un momento della stagione che si fa già estremamente delicato in vista dei prossimi impegni di campionato.
RISULTATI 5^ GIORNATA
Enna – Licata 0 – 3
Athletic Palermo – Milazzo 3 – 0
Digiesse Praiatortora – Gela 1 – 0
Nissa – Vibonese 0 – 2
Ragusa – Trapani 0 – 1
Reggina – Nuova Igea Virtus 2 – 0
Sambiase – Vigor Lametia 4 – 1
Siracusa – Modica 1 – 0
Castrum Favara – Avola 0 – 1
CLASSIFICA
Reggina 15
Sambiase 13
Vibonese e Nuova Igea 10
Digiesse e Avola 9
Licata 8
Athletico Palermo e Nissa 7
Milazzo 6
Siracusa (- 7), Castrumfavara e Modica 4
Gela (-1) 3
Ragusa e Vigor Lametia 2
Enna 1
Trapani(-5) – 2