Calcio, serie D. Il Ragusa cade in casa per mano del Trapani. E’ contestazione

RAGUSA, 28 Settembre 2026 – La domenica calcistica allo stadio “Aldo Campo” si è chiusa tra la delusione e la dura contestazione dei tifosi azzurri. Il Ragusa è uscito sconfitto per 1-0 contro il Trapani, un verdetto che apre ufficialmente la crisi in casa iblea e fa sprofondare la squadra a quota due punti in cinque partite.

La compagine azzurra era partita con il piglio giusto, disputando un buon primo tempo e costruendo diverse occasioni per sbloccare il risultato. Tuttavia, la sterilità offensiva è tornata a fare da padrona. A decidere l’incontro ci ha pensato Jallow al 32′, autore di una splendida conclusione da fuori area che non ha lasciato scampo all’estremo difensore locale. Nella ripresa i tentativi di reazione del Ragusa si sono infranti contro i limiti di una manovra troppo compassata e priva della stoccata vincente.

Al triplice fischio — e persino prima che l’arbitro lasciasse il terreno di gioco — dagli spalti si è alzata in modo inequivocabile la contestazione del pubblico, culminata nella richiesta d’esonero per mister Bianco. Nel mirino della piazza non c’è soltanto la guida tecnica, ma anche la pianificazione estiva e le scelte operate dalla dirigenza, in un momento della stagione che si fa già estremamente delicato in vista dei prossimi impegni di campionato.

RISULTATI 5^ GIORNATA

Enna – Licata 0 – 3

Athletic Palermo – Milazzo 3 – 0

Digiesse Praiatortora – Gela 1 – 0

Nissa – Vibonese 0 – 2

Ragusa – Trapani 0 – 1

Reggina – Nuova Igea Virtus 2 – 0

Sambiase – Vigor Lametia 4 – 1

Siracusa – Modica 1 – 0

Castrum Favara – Avola 0 – 1

CLASSIFICA

Reggina 15

Sambiase 13

Vibonese e Nuova Igea 10

Digiesse e Avola 9

Licata 8

Athletico Palermo e Nissa 7

Milazzo 6

Siracusa (- 7), Castrumfavara e Modica 4

Gela (-1) 3

Ragusa e Vigor Lametia 2

Enna 1

Trapani(-5) – 2

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