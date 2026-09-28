  • 28 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Settembre 2026 -
Ragusa | Sport

Calcio, serie D. Il Ragusa cade in casa per mano del Trapani. E’ contestazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 28 Settembre 2026 – La domenica calcistica allo stadio “Aldo Campo” si è chiusa tra la delusione e la dura contestazione dei tifosi azzurri. Il Ragusa è uscito sconfitto per 1-0 contro il Trapani, un verdetto che apre ufficialmente la crisi in casa iblea e fa sprofondare la squadra a quota due punti in cinque partite.

La compagine azzurra era partita con il piglio giusto, disputando un buon primo tempo e costruendo diverse occasioni per sbloccare il risultato. Tuttavia, la sterilità offensiva è tornata a fare da padrona. A decidere l’incontro ci ha pensato Jallow al 32′, autore di una splendida conclusione da fuori area che non ha lasciato scampo all’estremo difensore locale. Nella ripresa i tentativi di reazione del Ragusa si sono infranti contro i limiti di una manovra troppo compassata e priva della stoccata vincente.

Al triplice fischio — e persino prima che l’arbitro lasciasse il terreno di gioco — dagli spalti si è alzata in modo inequivocabile la contestazione del pubblico, culminata nella richiesta d’esonero per mister Bianco. Nel mirino della piazza non c’è soltanto la guida tecnica, ma anche la pianificazione estiva e le scelte operate dalla dirigenza, in un momento della stagione che si fa già estremamente delicato in vista dei prossimi impegni di campionato.

RISULTATI 5^ GIORNATA

Enna – Licata  0 – 3

Athletic Palermo – Milazzo  3 – 0

Digiesse Praiatortora –  Gela 1 –  0

Nissa – Vibonese  0 – 2

Ragusa – Trapani 0 – 1

Reggina – Nuova Igea Virtus 2 – 0

Sambiase – Vigor Lametia 4 – 1

Siracusa – Modica 1 – 0

Castrum Favara – Avola 0 – 1

 

CLASSIFICA

Reggina 15

Sambiase 13

Vibonese e Nuova Igea 10

Digiesse e Avola 9

Licata 8

Athletico Palermo e Nissa 7

Milazzo 6

Siracusa (- 7), Castrumfavara e Modica 4

Gela (-1) 3

Ragusa e Vigor Lametia 2

Enna 1

Trapani(-5) – 2

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube