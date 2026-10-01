La fiera del vintage arriva a Modica il 17 e 18 ottobre

Modica, 01 ottobre 2026 – Il richiamo del vintage arriva a Modica presso lo storico centro sportivo Green Club che sabato 17 e domenica 18 ottobre ospiterà la prima edizione di una vera e propria Fiera del Vintage. Sotto la direzione di Davide Ferranti e Orazio Galota, la due giorni prevede la presenza di numerosi espositori di oggettistica varia, dagli intramontabili dischi di vinile al modellismo da collezione, passando per le ceramiche, l’abbigliamento, gli accessori per auto e pezzi di ricambio per vetture e moto d’epoca. L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per curiosi, collezionisti e hobbisti alla ricerca di pezzi unici, ricambi d’epoca o semplicemente di un tuffo nel passato. L’evento si svolgerà presso il Green Club in Contrada Rocciola Torre Cannata a Modica con i seguenti orari di apertura al pubblico:

Sabato 17 Ottobre: dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Domenica 18 Ottobre: dalle ore 09:00 alle ore 20:00

L’ingresso all’evento è completamente gratuito.

Per maggiori informazioni relative all’evento o per richiedere spazi espositivi, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti telefonici:

Orazio Galota.: 338 6727103

Davide Ferranti.: 339 3643946

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