La Modica, 27 Settembre 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi in viale Medaglie d’Oro, dove un bambino straniero di appena 7 anni è stato investito da un’automobile.
Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il drammatico episodio si è verificato nel controviale dell’arteria principale. Il piccolo, mentre si trovava nei pressi di una macelleria islamica, ha attraversato la carreggiata ed è stato centrato da una Ford, guidata da una donna straniera. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a una frenata tempestiva.
Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, il bambino è rimasto cosciente dopo l’urto. Nell’impatto ha riportato diverse ferite, in particolare alla fronte.
Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari: un’ambulanza ha prestato le prime cure sul posto e ha successivamente trasportato il piccolo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Presente sul posto anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
Tragedia sfiorata a Modica: bambino di 7 anni investito in viale Medaglie d’Oro
La Modica, 27 Settembre 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi in viale Medaglie d’Oro, dove un bambino straniero di appena 7 anni è stato investito da un’automobile.
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5 commenti su “Tragedia sfiorata a Modica: bambino di 7 anni investito in viale Medaglie d’Oro”
Eh vabbè, un immigrata marocchina che investe un bambino di 7 anni di seconda generazione tunisino, davanti ad una macelleria islamica…
alcuni direbbero: è Tunisi?
Noooo…
È Hammamet?
Nooo…
È sì signori miei, è la nuova contea di Modica!!!
Se fosse rimasto nel suo paese non sarebbe successo
Invito la redazione a pubblicare l’articolo in arabo, per le famiglie dei coinvolti.
“bambino STRANIERO”, “donna STRANIERA”…..
L’estensore dell’articolo ci tiene a sottolinearlo, ma sarebbe cambiato qualcosa se i malcapitati protagonisti dell’accadimento fossero stati di pura razza ariana?!?
La verità è che stiamo diventando razzisti, o forse lo siamo sempre stati e ora certa politica ci sta sdoganando: vergogniamoci tutti!
Nessuno ha detto: sono felice che sia un bambino africano.
Qua stiamo soltanto evidenziando le nazionalità coinvolte.
Sembriamo a tunisi non a Modica.
È razzismo?
Vedo più un allarmismo, forse lei crede anche alle scie degli aerei ? Oppure roba dei vaccini e della terra piatta?