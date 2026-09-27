Tragedia sfiorata a Modica: bambino di 7 anni investito in viale Medaglie d’Oro

La Modica, 27 Settembre 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi in viale Medaglie d’Oro, dove un bambino straniero di appena 7 anni è stato investito da un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il drammatico episodio si è verificato nel controviale dell’arteria principale. Il piccolo, mentre si trovava nei pressi di una macelleria islamica, ha attraversato la carreggiata ed è stato centrato da una Ford, guidata da una donna straniera. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a una frenata tempestiva.

Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, il bambino è rimasto cosciente dopo l’urto. Nell’impatto ha riportato diverse ferite, in particolare alla fronte.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari: un’ambulanza ha prestato le prime cure sul posto e ha successivamente trasportato il piccolo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Presente sul posto anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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