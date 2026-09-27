  • 28 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Settembre 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Tragedia sfiorata a Modica: bambino di 7 anni investito in viale Medaglie d’Oro

  • 5
Tempo di lettura: 2 minuti

La Modica, 27 Settembre 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi in viale Medaglie d’Oro, dove un bambino straniero di appena 7 anni è stato investito da un’automobile.
Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il drammatico episodio si è verificato nel controviale dell’arteria principale. Il piccolo, mentre si trovava nei pressi di una macelleria islamica, ha attraversato la carreggiata ed è stato centrato da una Ford, guidata da una donna straniera. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a una frenata tempestiva.
Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, il bambino è rimasto cosciente dopo l’urto. Nell’impatto ha riportato diverse ferite, in particolare alla fronte.
Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari: un’ambulanza ha prestato le prime cure sul posto e ha successivamente trasportato il piccolo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Presente sul posto anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

5 commenti su “Tragedia sfiorata a Modica: bambino di 7 anni investito in viale Medaglie d’Oro”

  1. Luca rossi mohammed

    Eh vabbè, un immigrata marocchina che investe un bambino di 7 anni di seconda generazione tunisino, davanti ad una macelleria islamica…
    alcuni direbbero: è Tunisi?
    Noooo…
    È Hammamet?
    Nooo…
    È sì signori miei, è la nuova contea di Modica!!!

    5
    10
  4. Modicano sono

    “bambino STRANIERO”, “donna STRANIERA”…..
    L’estensore dell’articolo ci tiene a sottolinearlo, ma sarebbe cambiato qualcosa se i malcapitati protagonisti dell’accadimento fossero stati di pura razza ariana?!?
    La verità è che stiamo diventando razzisti, o forse lo siamo sempre stati e ora certa politica ci sta sdoganando: vergogniamoci tutti!

    10
    2
  5. Luca rossi mohammed 2

    Nessuno ha detto: sono felice che sia un bambino africano.
    Qua stiamo soltanto evidenziando le nazionalità coinvolte.
    Sembriamo a tunisi non a Modica.
    È razzismo?
    Vedo più un allarmismo, forse lei crede anche alle scie degli aerei ? Oppure roba dei vaccini e della terra piatta?

    0
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube