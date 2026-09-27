Lutto a Pozzallo: improvvisa scomparsa di Patrizia Burrafato, già Presidente del Consiglio Comunale

POZZALLO, 27 Settembre 2026 -La comunità di Pozzallo è stata colpita da un lutto improvviso e doloroso. Nelle scorse ore, è venuta a mancare Patrizia Burrafato, figura molto conosciuta e stimata in città.

Patrizia Burrafato ha ricoperto con impegno e dedizione il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, distinguendosi per la sua attività istituzionale e per il suo contributo alla vita pubblica.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i cittadini e nel mondo politico locale, ricordando la sua figura come quella di una donna solare e schietta, capace di farsi apprezzare per la sua correttezza e il suo attaccamento alla città.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare Patrizia in un Burrafato, giungano le più sentite condoglianze.

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