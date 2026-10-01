  • 2 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Ottobre 2026 -
Politica | Pozzallo

Sanità di prossimità a Pozzallo: il nuovo PTA di viale Australia prende forma

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLL, 01 Ottobre 2026 – Il nuovo Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di viale Australia a Pozzallo sta ufficialmente iniziando a prendere forma, segnando un traguardo fondamentale per il territorio.
La nuova struttura nasce con un obiettivo preciso: diventare un punto di riferimento stabile e capillare per i cittadini, fungendo da raccordo efficiente tra le esigenze quotidiane del territorio e l’offerta ospedaliera. Un’opera pensata per offrire risposte tempestive, servizi socio-sanitari integrati e una maggiore vicinanza alle fasce più vulnerabili della comunità.
Il progetto è stato fortemente voluto dal  sindaco Roberto Ammatuna, il cui impegno ha reso possibile dotare Pozzallo di un presidio sanitario all’altezza delle sfide attuali, capace di rispondere concretamente ai bisogni di salute dei residenti.
A sottolineare l’importanza dell’intervento è Franco Giannone, Presidente della II Commissione Lavori Pubblici di Pozzallo, che dichiara: “Investire nella sanità significa investire nella qualità della vita, garantire maggiore assistenza e offrire ai cittadini più sicurezza. Un servizio importante per Pozzallo, un risultato concreto per tutta la comunità. Perché una città che cresce è anche una città che si prende cura dei propri cittadini.”
Con l’avanzamento dei lavori, Pozzallo si appresta, dunque, a compiere un salto di qualità decisivo nell’ambito della sanità di prossimità, confermando la centralità dei servizi alla persona nell’agenda amministrativa locale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube