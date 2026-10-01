Sanità di prossimità a Pozzallo: il nuovo PTA di viale Australia prende forma

POZZALLL, 01 Ottobre 2026 – Il nuovo Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di viale Australia a Pozzallo sta ufficialmente iniziando a prendere forma, segnando un traguardo fondamentale per il territorio.

La nuova struttura nasce con un obiettivo preciso: diventare un punto di riferimento stabile e capillare per i cittadini, fungendo da raccordo efficiente tra le esigenze quotidiane del territorio e l’offerta ospedaliera. Un’opera pensata per offrire risposte tempestive, servizi socio-sanitari integrati e una maggiore vicinanza alle fasce più vulnerabili della comunità.

Il progetto è stato fortemente voluto dal sindaco Roberto Ammatuna, il cui impegno ha reso possibile dotare Pozzallo di un presidio sanitario all’altezza delle sfide attuali, capace di rispondere concretamente ai bisogni di salute dei residenti.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è Franco Giannone, Presidente della II Commissione Lavori Pubblici di Pozzallo, che dichiara: “Investire nella sanità significa investire nella qualità della vita, garantire maggiore assistenza e offrire ai cittadini più sicurezza. Un servizio importante per Pozzallo, un risultato concreto per tutta la comunità. Perché una città che cresce è anche una città che si prende cura dei propri cittadini.”

Con l’avanzamento dei lavori, Pozzallo si appresta, dunque, a compiere un salto di qualità decisivo nell’ambito della sanità di prossimità, confermando la centralità dei servizi alla persona nell’agenda amministrativa locale.

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