Pozzallo verso lo status di “Città”. Approvato il dossier storico-istituzionale

POZZALLO, 01 Settembre 2026 – Un passo storico per la comunità pozzallese. La Giunta Comunale ha dato ufficialmente il via all’iter che potrebbe portare il comune marinaro a fregiarsi formalmente del titolo di “Città”. Con la delibera numero 220, approvata in data 1° ottobre 2026, l’esecutivo cittadino ha varato il “Progetto Città di Pozzallo”, un’iniziativa ambiziosa che punta a valorizzare l’identità, la storia e lo sviluppo economico-sociale del territorio.

L’atto politico e amministrativo concede il mandato formale al Sindaco per presentare l’istanza direttamente al Prefetto e, successivamente, al Ministero dell’Interno, affinché il Presidente della Repubblica possa concedere il titolo tramite apposito decreto, così come previsto dall’articolo 18 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma del coronamento di un percorso di crescita che Pozzallo ha vissuto intensamente negli ultimi decenni.

Insieme all’istanza, la Giunta ha approvato un corposo “Dossier storico-istituzionale”, redatto e messo a punto dal Segretario generale dell’Ente, Giampiero Bella. Questo documento raccoglie e testimonia le peculiarità che rendono Pozzallo meritevole di tale titolo: la sua ricca storia legata al mare, l’importanza strategica del suo porto nel Mediterraneo, il tessuto commerciale in espansione e le illustri personalità che qui hanno avuto i natali, su tutti il giurista e politico Giorgio La Pira. Il dossier mette in luce anche i servizi offerti alla cittadinanza, le infrastrutture e l’impegno costante sui temi dell’accoglienza e della solidarietà internazionale.

La pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio, prevista dal 1° al 16 ottobre 2026, segna l’inizio di una mobilitazione ideale che punta a coinvolgere l’intera cittadinanza. Diventare “Città” rappresenterà per Pozzallo non solo un motivo di immenso orgoglio e un riconoscimento del proprio status socio-economico nel panorama della Regione Siciliana, ma anche un eccezionale volano d’immagine per la promozione turistica e culturale a livello nazionale ed internazionale. La comunità attende ora con fiducia l’esito dell’istruttoria ministeriale.

Sarebbe indubbiamente un regalo non da poco, considerando che il Comune di Pozzallo, nell’anno 2029, compirà la “giovane” età di 200 anni.

Salva