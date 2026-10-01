Basket. Prima giornata di campionato ed è subito big match tra Passalacqua Ragusa e Matelica

Ragusa, 01 ottobre 2026 – Prima di campionato ed è subito big match. Al Pala Minardi, per la prima giornata del campionato di basket femmiile di serie A2 Credem Banca, la Passalacqua di coach Seletti ospita la Halley Thunder Matelica.

Una partita che probabilmente entrambe le squadre avrebbero evitato al primo turno. Innegabili le aspettative e che sulle due squadre ci siano, nel panorama del basket femminile, gli occhi puntati da tempo: entrambe sono considerate tra le compagini da battere grazie alla qualità dei roster, alle riconferme e ad una “campagna acquisti” di tutto rispetto.

“Matelica lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia, ha confermato tre giocatrici di esperienza come Bonvecchio, Gramaccioni e Bacchini – commenta coach Paolo Seletti – e ha dato profondità con gli arrivi di Pericic e Tulonen, la seconda con qualche anno di esperienza anche in A1; non vanno dimenticati i nuovi ingressi, da Gianangeli, una delle migliori giovani lunghe italiane, a Ciuffoli, a Cibinetto. Sarà un match interessante in cui la differenza, a questo punto della preparazione, la potranno fare amalgama e intesa, unite al ritmo e all’intensità in campo”.

Squadra profonda Matelica, dunque, ma nulla da invidiare rispetto al roster di Ragusa.

I coach si conoscono bene; Matelica con Matassini ha chiuso il suo percorso in semifinale play off e Seletti lo corso anno con Faenza si è guadagnato la promozione nella massima serie. Detto questo, però, i due team in questa pre season non hanno ancora avuto modo di vedersi e di studiarsi a vicenda, con squadre parecchio rinnovate e schierate in campo, nelle varie amichevoli disputate.

Ragusa ha confermato capitana Consolini, con Stroscio, Johnson (una delle migliori lunghe straniere del campionato scorso), Mazza, Di Fine e Olodo, e ha chiamato in regia Heriaud, arricchendo la rosa con l’esperienza di Ronchi e con l’innesto di Guzzoni, Leghissa e la giovanissima Cosaro.

Appuntamento al Pala Minardi sabato 3 ottobre alle 20

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