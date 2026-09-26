Benjamin Netanyahu all’Onu…l’opinione di Rita Faletti

L’aereo di Stato “Wing of Zion” con a bordo Bibi Netanyahu è atterrato ieri allo Stewart International Airport di Newburgh, a cento chilometri da New York, dopo aver evitato l’Irlanda, in Europa il Paese più antisraeliano. Isolato a livello internazionale, colpito da un mandato di cattura internazionale per presunti crimini di guerra, paragonato a Hitler, oggi rivalutato da frange della sinistra radicale che si dichiarano antisemite — un paradosso ideologico— non c’era nessuno ad accogliere il primo ministro israeliano. Sei ore a New York senza incontrare Trump, che invece ha riservato tutti gli onori a Xi Jinping, e ha lasciato che il presidente Pezeshkian se ne andasse a passeggio incontestato. Le condanne a morte in Iran non emozionano. Il sindaco di New York, l’islamico Mamdani, la cui moglie mise un like sotto la notizia del pogrom del 7 ottobre, non è riuscito ad arrestarlo: non per un problema di sicurezza, ma perché non era in suo potere farlo. Ha optato per una manifestazione. Una di quelle con cartelloni e slogan dove la fantasia ha fatto forfait. Vip famosi, tutti impegnati nello show anti-Bibi. Il palestinismo ha conquistato lo star system mondiale. Una sceneggiata che non aveva nulla da invidiare alle sceneggiate sorelle che si svolgono nella nostra Europa dei diritti e delle libertà. A nessun capo di Stato è mai stato riservato un simile trattamento. Neanche ai dittatori più cinici e spietati: certi dittatori africani, forse solo Idi Amin Dada, il dittatore dell’Uganda degli anni Settanta, responsabile della morte di centinaia di migliaia di persone nel suo Paese. Forse Gheddafi, nel 2009, quando all’Onu tenne un discorso chilometrico e strappò una copia della Carta delle Nazioni Unite — aveva capito tutto — in un’aula parzialmente svuotata dal dissenso delle diplomazie occidentali. Di occidentale, oggi, c’è solo il punto dove tramonta il sole. Il fenomeno del walkout coordinato, preceduto dai fischi, non ha però impedito a Bibi di tenere il suo discorso. «Cari dell’Onu, sapete cosa farebbe un missile balistico su questa sede?», ha detto all’Assemblea generale. «Contro di noi ne hanno lanciati più di mille. I giorni in cui gli ebrei marciano verso la morte sono finiti». È la frase che più di ogni altra definisce i limiti dell’azione israeliana per la propria difesa e, insieme, i limiti stabiliti da Israele per chi dovesse interferire. È qui che il discorso di Netanyahu trova il suo centro politico. Israele rivendica il diritto di difendersi e, nello stesso tempo, stabilisce una linea oltre la quale considera intollerabile qualsiasi intromissione nella propria sicurezza. È la logica con cui Netanyahu presenta la guerra: non come una scelta fra altre, ma come una necessità esistenziale. Al Palazzo di vetro, mentre le delegazioni uscivano, Netanyahu è rimasto al podio. E, almeno per un’ora, tutto il mondo sembrava parlare attraverso di lui o contro di lui. Al Palazzo di vetro era lui l’unico gigante.

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