RAGUSA, 26 Settembre 2026 – Un uomo di 86 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter in viale dei Platani, a Ragusa, mentre usciva dalla farmacia Antoci.
A trasformarsi in soccorritori provvidenziali è stata una squadra dei Vigili del Fuoco, di passaggio dopo aver completato un intervento per la presenza di animali vaganti lungo la Statale 194. Notato l’accaduto, gli operatori si sono subito fermati per prestare aiuto.
In attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, i pompieri hanno assistito l’anziano applicando le tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS), competenze che rientrano nella specifica formazione del Corpo Nazionale. All’arrivo del personale sanitario, l’uomo è stato preso in carico, stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per tutti gli accertamenti medici necessari.
Incidente a Ragusa. Investito un anziano
RAGUSA, 26 Settembre 2026 – Un uomo di 86 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter in viale dei Platani, a Ragusa, mentre usciva dalla farmacia Antoci.
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