Vittoria. Le criticità della polizia municipale segnalate da La Rosa, l’assessore Nicastro replica

Vittoria, 26 settembre 2026 – L’assessore comunale Giuseppe Nicastro interviene sulle recenti dichiarazioni del segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, in merito alla situazione della polizia municipale di Vittoria. “Assistiamo ancora una volta a quella che appare come una ricostruzione fantasiosa della realtà. Fa sorridere che a parlare oggi della carenza di personale nella polizia municipale sia proprio Andrea La Rosa, già vicesindaco dell’amministrazione Moscato. Si accorge soltanto adesso che il numero degli agenti è diminuito? Se davvero era così preoccupato, viene spontaneo chiedersi cosa abbia fatto quando era al governo della città per affrontare un problema che era già noto e prevedibile”.

Nicastro ricorda come l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello abbia più volte sollecitato il governo nazionale e il ministero dell’Interno affinché vengano rafforzate non solo le forze dell’ordine presenti sul territorio, ma anche le possibilità per gli enti locali di incrementare gli organici della Municipale.

“Le nostre richieste sono state avanzate in più occasioni, ma le risposte da Roma tardano ad arrivare. Nonostante ciò, negli ultimi mesi la Municipale ha intensificato notevolmente la propria attività sia a Vittoria che a Scoglitti. I cittadini hanno visto con i propri occhi un aumento dei controlli sul territorio, delle pattuglie in servizio e delle verifiche contro fenomeni come l’uso irregolare dei monopattini e le cosiddette fumarole. Tutto questo è stato realizzato con il personale attualmente disponibile, senza miracoli e con grande senso di responsabilità”.

L’assessore replica anche alle richieste avanzate da La Rosa sul rinnovo del parco mezzi. “Sentire oggi invocare il rinnovo delle auto della polizia municipale lascia perplessi. Quando amministravano loro, il problema non esisteva? Il parco mezzi era forse invisibile? È facile avanzare proposte dall’opposizione senza ricordare ciò che non si è riusciti a fare quando si aveva la responsabilità di governare”. Quanto all’ipotesi di richiamare personale in pensione per rafforzare i servizi, Nicastro invita ad affrontare la questione con serietà.

“Parliamo di persone che hanno dedicato una vita al servizio della città. Non si tratta di una procedura semplice né automatica. Così come non si può fare confusione sulle competenze: ordine pubblico e sicurezza restano prerogative dello Stato e non possono essere scaricate sui Comuni o sul volontariato”.

Sulle richieste di nuove assunzioni, l’assessore rilancia una sfida politica al centrodestra. “Se davvero Forza Italia vuole contribuire alla soluzione del problema, utilizzi i propri canali istituzionali. A Catania e Palermo sono stati ottenuti provvedimenti straordinari che hanno consentito l’assunzione di cento vigili urbani con risorse statali. Perché gli esponenti regionali e nazionali del centrodestra non si impegnano affinché un analogo decreto speciale venga previsto anche per Vittoria?”.

Nicastro conclude con una riflessione sulle responsabilità politiche degli anni passati. “La Rosa parla di competenza, passione e buon senso. Se queste qualità fossero state realmente messe in campo nel periodo in cui amministrava la città, probabilmente Vittoria non avrebbe dovuto affrontare tre anni di commissariamento. Oggi siamo impegnati a ricostruire ciò che altri non sono stati capaci di preservare”.

Infine, l’assessore rivolge un ultimo invito al segretario azzurro. “I video promozionali e propagandistici possono avere una loro utilità, ma dovrebbero contenere almeno un minimo di verità e indicare con chiarezza dove reperire le risorse necessarie per realizzare le proposte avanzate. Diversamente restano soltanto esercizi di propaganda politica destinati a produrre risultati pari a zero. Noi preferiamo continuare a lavorare sui fatti, nell’interesse della città e dei cittadini”.

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