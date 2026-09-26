Donnalucata(Scicli). Si accendono le luci sulla“Spinazza – Piano Grande”

Donnalucata(Scicli), 26 settembre 2026 – Ieri sera è entrato ufficialmente in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la Strada Regionale 73 “Spinazza – Piano Grande”, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 119 e l’intersezione con la S.P. 95. Un intervento atteso da tempo e fortemente voluto dall’Onorevole Ignazio Abbate, grazie a un suo emendamento da 170 mila euro inserito nella scorsa manovra finanziaria della Regione Siciliana. L’opera, i cui lavori sono stati gestiti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha visto l’installazione di 60 corpi illuminanti a tecnologia LED su altrettanti pali lungo un tracciato di circa 2 chilometri. “L’attivazione di questo impianto rappresenta il coronamento di un impegno preso con la comunità di Donnalucata e dell’intero territorio sciclitano – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – parliamo di un’arteria strategica a monte della fascia costiera tra Marina di Ragusa e Donnalucata, fondamentale per i collegamenti con l’entroterra e vicina a zone turistiche e naturalistiche di pregio come la Riserva Naturale del Fiume Irminio. Un’area che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale del traffico serale e notturno, legata allo sviluppo residenziale, alla riqualificazione di immobili rurali e all’incremento delle strutture ricettive. Quando ho promosso il finanziamento da 170 mila euro – prosegue il parlamentare modicano – l’obiettivo primario era garantire la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei tanti turisti che popolano la nostra fascia costiera e rurale. Oggi quella visione diventa realtà: potenziare l’illuminazione in questa zona significa non solo prevenire incidenti ed eliminare criticità storiche, ma anche valorizzare gli importanti investimenti privati in corso e sostenere lo sviluppo economico e turistico del territorio. Desidero ringraziare ancora una volta gli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’efficienza e la celerità nella gestione dei lavori, l’Amministrazione Comunale di Scicli con in testa il Sindaco, gli amici e consiglieri comunali dell’area sciclitana con i quali c’è sempre un costante e proficuo confronto ascoltando le reali esigenze del territorio. L’impegno nell’immediato futuro sarà quello di continuare a potenziare l’illuminazione in tutta l’area costiera sciclitana, storicamente carente”.

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