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Cronaca | Scicli

Donnalucata(Scicli). Via Bari nel caos. Ragazzina rischia di essere investita

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DONNALUCATA( Scicli), 25 Settembre 2026 – La sicurezza stradale a Donnalucata ha superato il livello di guardia, e l’ultimo, gravissimo episodio registrato in via Bari ne è la testimonianza diretta. Quella che doveva essere una normale giornata nel borgo marinaro si è quasi trasformata in tragedia a causa del manto stradale totalmente dissestato, costellato da buche profonde e insidiose che costringono gli automobilisti a gimcane pericolosissime.

Secondo la testimonianza ravvicinata di un passante, un’auto in transito su via Bari si è trovata improvvisamente davanti a una buca profonda. Nel tentativo istintivo e repentino di scartare l’ostacolo per evitare danni al veicolo, il conducente ha perso parzialmente il controllo del mezzo, sfiorando e quasi travolgendo una ragazzina che camminava a bordo strada. Solo la prontezza di riflessi del pedone e una buona dose di fortuna hanno evitato il peggio.

Un pericolo pubblico non più tollerabile: i residenti e i frequentatori di via Bari a Donnalucata e delle zone limitrofe sono stanchi ed esasperati.

“Non si tratta più — denunciano i cittadini — soltanto di una questione di decoro urbano o di danni meccanici alle vetture; qui si parla di incolumità pubblica. Le strade interne di Donnalucata non possono trasformarsi in un percorso a ostacoli dove la vita dei cittadini, in particolare dei più giovani e dei pedoni, viene messa a repentaglio ogni giorno a causa della totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Attraverso questa denuncia, la cittadinanza donnalucatese si rivolge direttamente e con fermezza alle istituzioni del Comune di Scicli, chiedendo un intervento immediato e non più differibile.

La tragedia è stata sfiorata per un soffio. I cittadini di Donnalucata non intendono aspettare il prossimo incidente per vedere garantito un diritto fondamentale: poter camminare e guidare in sicurezza nelle proprie strade.

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