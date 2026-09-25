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Grave incidente stradale sulla direttrice per Chiaramonte Gulfi: auto distrutta, sul posto il 118

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Chiaramonte Gulfi, 25 Settembre 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato in direzione Chiaramonte Gulfi, a circa un chilometro dal centro abitato e subito dopo la zona del Foro Boario.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si tratterebbe di un sinistro autonomo che ha visto coinvolta una Mercedes Classe A bianca di recente immatricolazione. La dinamica dell’accaduto appare particolarmente violenta e drammatica: l’automobile avrebbe urtato lateralmente il guardrail, il quale sarebbe addirittura penetrato all’interno della fiancata del veicolo.

L’impatto è stato devastante. La parte anteriore destra della vettura risulta gravemente distrutta, al punto che, a causa della violenza dell’urto, il motore si sarebbe completamente staccato dalla carrozzeria.

Per prestare i soccorsi necessari sono arrivate sul luogo dell’incidente due ambulanze del 118. Al momento non si hanno ancora notizie ufficiali o confermate riguardo alle condizioni delle persone che si trovavano a bordo. Nelle more di comunicazioni certe da parte delle autorità competenti, si invita alla massima prudenza e a evitare qualsiasi indiscrezione sulle persone coinvolte.

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