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Ragusa | Sport

Basket, Virtus Ragusa. Al PalaPadua c’è Marigliano. Recupido: “Squadra astuta e temibile”

Debutta la SuperConveniente nel campionato di B Interregionale. Il coach: "Finalmente si gioca per vincere"
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Ragusa, 25 settembre 2026 – Si alza il sipario sulla stagione della SuperConveniente Virtus Ragusa. Sabato 26 settembre, alle 20, la squadra di coach Gianni Recupido farà il proprio esordio nel campionato di Serie B Interregionale, ospitando al PalaPadua la Promobasket Marigliano.

La formazione campana si presenta ai nastri di partenza con un organico rinforzato e diverse soluzioni. Tra i confermati c’è Jona Di Giuliomaria, guardia capace di chiudere lo scorso campionato in doppia cifra di media (14,2). In regia confermato Simone De Riggi, mentre Roberto Verazzo aggiunge fisicità e versatilità sugli esterni. Poi ci sono giocatori con punti nelle mani: Federico Caroè, play-guardia già visto anche a Barcellona Pozzo di Gotto, arriva dall’esperienza a Porto Recanati dopo stagioni nelle quali ha mostrato importanti qualità realizzative. Sotto canestro il rinforzo di maggiore peso è Francesco Valente, ala grande-centro reduce da una stagione da 16,8 punti di media con la NBT Latina, nella Serie C laziale. Completano il gruppo, tra gli altri, Cosimo Pelucchini, Luigi Iannone e Fabio Baldares, giovane esterno cresciuto nel settore giovanile di Cividale e reduce dall’esperienza a San Miniato.

Un avversario dunque con un buon mix di continuità, gioventù e talento offensivo, che costringerà la Virtus a trovare fin dall’esordio attenzione difensiva e ritmo sui due lati del campo. “La preparazione è una fase molto bella – dice alla vigilia coach Gianni Recupido – in cui si costruisce la squadra, ma spesso manca l’agonismo delle competizioni ufficiali. Ora finalmente si gioca per vincere e per noi è un grandissimo stimolo. Siamo una squadra nuova, ci stiamo conoscendo, integrando, mettendo insieme giocatori esperti e giocatori giovani e più irruenti. Ci serve del tempo, ma sono convinto che già da sabato faremo una grande partita. Marigliano? E’ una squadra furba e scaltra, a immagine e somiglianza di coach Spinelli. Hanno buone collaborazioni e ottime spaziature. Ci sarà grande intensità difensiva, servirà lavorare molto a rimbalzo. Sarà una battaglia”.

La gara sarà diretta da Calogero Cappello di Porto Empedocle (Agrigento) e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e sarà trasmessa in live streaming, al costo di 3 euro, sul sito www.virtusragusabasket.it.

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