Calcio. Un Frigintini mai domo acciuffa il pareggio in extremis, l’ex Drago salva i rossoblu da una sconfitta immeritata

Frigintini Calcio 1

Pro Ragusa 1

Marcatori: pt 23′ Succes, st 49′ Drago

Frigintini: Caruso, Mallia, Amato, Gazzè (30′ st Vitale), Arrabito, Cicero, Lo Magno, Cavallo, Sangiorgio, Drago, Giurdanella (1′ st Macauda). A Disp: Vicari, Sortino, Roccasalva, Modica, Assenza, Spadaro, Ragusa. All. Ciccio Di Rosa.

Pro Ragusa: Cavone, Carnemolla, Lania, Ambrogio,Scribano, Pianese, Voyeurismi (20′ st Scarso), Celestre, Succes (34′ st Lauretta, Zocco (30′ st Iurato), Scalogna (39′ st Traina). A Disp: Spata, Schiacchitano, Carnazza, Cultrera, Agodirin. All. Peppe Rosa.

Arbitro: Gabriele Tringale di Catania

Assistenti: Sergio Bonaccorso di Catania e Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa

Note: 49′ st espulso dalla panchina il DS del Pro Ragusa Gaspare Pellegrino.

Modica, 27 settembre 2026 – Finisce in parità l’atteso derby del “Pietro Scollo” tra il Frigintini e il Pro Ragusa che ha aperto il sipario al campionato di Promozione girone D 2026/2027.

Un derby deciso dalle reti di Succes e Drago che hanno realizzato il gol dell’ex.

Un pari giusto, ma che lascia l’amaro in bocca a Peppe Rosa e Ciccio Di Rosa. Per il tecnico neroverde che si è visto raggiungere al tramonto della partita, mentre il tecnico dei modicani accetta così come il suo collega il responso del campo, ma recrimina perchè la sua squadra avrebbe meritato qualcosa in più.

Dopo una prima fase di gioco in cui il Pro Ragusa mette in difficoltà i padroni di casa con un pressing alto, al 6′ è il Frigintini a creare il primo pericolo per la porta di Cavone. Cavallo “inventa” per Lo Magno che si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, ma tutto viene reso inutile dal secondo assistente del direttore di gara che vede il numero 7 rossoblu in posizione di offside e fa invalidare la rete.

La sfida va avanti a fasi alterne, ma al 23′ il Pro Ragusa trova il vantaggio. Lania ruba palla sulla trequarti e serve Succes, che entra in area di rigore modicana e dal vertice sinistro e lascia partire un diagonale rasoterra che s’infila all’angolo basso alla sinistra di Caruso vanamente proteso in tuffo.

La reazione del Frigintini non si fa attendere e al 27′ su un piazzato di Cavallo i rossoblu vanno vicini al pari. La conclusione del numero 8 modicano, infatti, è deviata da un difensore neroverde, ma Cavone è bravissimo a recuperare la posizione e a evitare la rete con un tuffo alla sua destra, poi un difensore spazza in fallo laterale.

I padroni di casa provano ad alzare i ritmi, ma la difesa ragusana si difende con ordine e non corre altri rischi fino al riposo.

Nel secondo tempo Di Rosa lascia negli spogliatoi Giurdanella e manda in campo Macauda che assicura una maggiore spinta sulla sinistra.

Al 24′ Frigintini vicino al pareggio. Drago “imbuca” nello spazio per Lo Magno, che vince il duello in velocità con Lania e si presenta davanti a Cavone bravo a uscire basso e a respingere la conclusione dell’attaccante modicano con un piede.

Al 38′ occasione per il raddoppio ragusano,con Ambrogio che recupera palla e prova a sorprendere Caruso con una conclusione dalla distanza che finisce di poco a lato.

Al 39′ ci prova Drago in rovesciata all’interno dei sedici metri, ma Cavone è ben piazzato e para facilmente.

Al 43′ Pro Ragusa pericoloso con un tiro dal limite di Celestre che Caruso para in due tempi.

Nel 4′ dei 5′ di recupero il Frigintini trova il meritato pareggio. Mallia serve Cavallo che scodella al centro dell’area ragusana, dove Drago prende il tempo al suo marcatore anticipa l’uscita di Cavone e di testa insacca facendo esplodere di gioia la Tribuna “Nino Viola” del “Pietro Scollo” oggi quasi piena, mentre la panchina ospite protesta con il direttore di gara per un fallo laterale assegnato ai padroni di casa che a loro dire era a favore del Pro Ragusa. Alla fine ne piange le conseguenze il DS Gaspare Pellegrino che viene allontanato da direttore di gara, che pochi istanti dopo manda le due squadre sotto la doccia.

I due allenatori guardano il bicchiere mezzo pieno, ma da domani entrambe le squadre saranno concentrate sul return match di Coppa Italia in programma mercoledì,con il Frigintini che al “Pietro Scollo” ospiterà i biancoazzurri del Santa Croce.

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