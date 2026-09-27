MODICA, 27 Settembre 2026 – Nuove e accese polemiche sul decoro urbano emergono nel cuore del centro storico di Modica. In Corso Umberto, l’arteria principale del centro storico e più frequentate della città, si registra una situazione che stride fortemente con il valore architettonico e paesaggistico del contesto barocco.
Dalla balconata del primo piano di un palazzo che si affaccia proprio di fronte Piazza Matteotti, infatti, sono stati messi a stendere panni e indumenti vari, esposti in modo del tutto evidente alla vista dei passanti e dei turisti. Questa pratica compromette pesantemente la cura e l’estetica del centro cittadino, offrendo un’immagine di forte trascuratezza proprio in un’area a spiccata vocazione turistica e commerciale.
La scena riaccende inevitabilmente il dibattito sul rispetto delle regole di convivenza civile e sul decoro che residenti e cittadini sono tenuti a mantenere, a tutela dell’immagine e del pregio storico della città. Sarebbe necessario un intervento delle istituzioni.
Modica. Esempio di (in) decoro urbano in Corso Umberto
MODICA, 27 Settembre 2026 – Nuove e accese polemiche sul decoro urbano emergono nel cuore del centro storico di Modica. In Corso Umberto, l’arteria principale del centro storico e più frequentate della città, si registra una situazione che stride fortemente con il valore architettonico e paesaggistico del contesto barocco.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.
5 commenti su “Modica. Esempio di (in) decoro urbano in Corso Umberto”
Tranquillo sono Pakistani e da loro si usa così, alla faccia dei Modicani che scappano dal centro storico.
Perfettamente d’accordo. È anche vero chè chi vive in quella civile abitazione non ha balconi dal lato opposto e quindi magari deve ogni tanto fare asciugare la biancheria. Forse un contributo pubblico per comprare una asciugatrice non sarebbe una cattiva idea. Ma oltre alla biancheria ciò chè si nota di più sono quelle stupende unità esterne dei climatizzatori. ma queste sono ovunque anche in centro storico in abitazioni e palazzi privati e anche nei palazzi degli iffici pubblici anche al comune sia in esterno chè nell’atrio. Segnalatelo. Regolamento per tutti.
Nella maggior parte delle città del nord Italia e soprattutto nei centri storici è fatto assoluto divieto di appendere panni dai balconi…si va incontro a multe salate! Sono consentiti solo stendini o corde interne al terrazzo e in alcune città non è consentito neanche questo. Si fa uso di asciugatrici elettriche.
Ma ci siamo ridotti veramente a questo? Creare una caso cittadino per dei panni appesi? La Via Tirella intanto che scendi al corso, cioè al salotto di Modica è piena di balconi con panni appesi e si capisce che non sono di cittadini modicani. La guerra agli abiti appesi è per tutti o sono solo i modicani che debbono rispettare il decoro del salotto musulmano?
Però si fanno ordinanze solo per i comuni mortali proprietari di locali sfitti per obbligarli a pulirli esternamente….poi alzi gli occhi e va tutto bene!