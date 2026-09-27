Modica. Esempio di (in) decoro urbano in Corso Umberto

MODICA, 27 Settembre 2026 – Nuove e accese polemiche sul decoro urbano emergono nel cuore del centro storico di Modica. In Corso Umberto, l’arteria principale del centro storico e più frequentate della città, si registra una situazione che stride fortemente con il valore architettonico e paesaggistico del contesto barocco.

Dalla balconata del primo piano di un palazzo che si affaccia proprio di fronte Piazza Matteotti, infatti, sono stati messi a stendere panni e indumenti vari, esposti in modo del tutto evidente alla vista dei passanti e dei turisti. Questa pratica compromette pesantemente la cura e l’estetica del centro cittadino, offrendo un’immagine di forte trascuratezza proprio in un’area a spiccata vocazione turistica e commerciale.

La scena riaccende inevitabilmente il dibattito sul rispetto delle regole di convivenza civile e sul decoro che residenti e cittadini sono tenuti a mantenere, a tutela dell’immagine e del pregio storico della città. Sarebbe necessario un intervento delle istituzioni.

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