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Modica | Sport

Calcio, il Modica lotta ma cade a Siracusa: decide la rete di Pistone al 67′

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Tempo di lettura: 2 minuti

SIRACUSA 1 

MODICA    0

SIRACUSA: Ferilli; Di Stefano, Lulli (32’ st Forti), De Caro, Aurino (7’ st Giacomarro), Guida, Zakaria, Dalloro, Pistone, Gigante (7’ st Costanzo), Negro (39’ st Orlando). A disp.: Tisato, Madonna, Baudo, Cacciola, Ndiaye. All. Cacciola.

MODICA: Romano; Hulidov, Kljajic, Callegari; Garufi, Asero (11’ st Aprile), Ferchichi (43’ st Misseri), Cappello (30’ st Giardina), Fedele; Flores (11’ st Pierce), Reinero. A disp.: Sanchez, Iabichino, Castillo, Sangare, Milazzo. All. Raciti. Doppia Modica Calcio

Marcatori: 22’ st Pistone (S).

Ammoniti: De Caro, Zakaria, Pistone (S).

Arbitro: Lorenzo Spinelli della sezione di Cuneo.
Assistenti: Stefano Merlina di Chivasso e Dragos Mariut di Asti.

SIRACUSA, 27 Settembre 2026 – Una prova di carattere non basta al Modica per strappare punti dal prestigioso rettangolo verde dello stadio “Nicola De Simone”. Nella sfida esterna contro il Siracusa, i rossoblù escono sconfitti per 1-0, puniti da un guizzo dei padroni di casa nella seconda metà della ripresa.

La squadra modicana, tuttavia, recrimina per quanto fatto vedere soprattutto nei primi quarantacinque minuti di gioco. La compagine rossoblù è stata, infatti, protagonista di un ottimo primo tempo, imponendo il proprio gioco e costruendo più di una nitida occasione da rete per sbloccare il risultato, senza però riuscire a concretizzare la superiorità mostrata in fase offensiva.

La svolta del match è arrivata nella ripresa: al 67′, il Siracusa ha trovato il varco giusto sfruttando l’occasione con Pistone, abile a firmare la rete che ha deciso l’incontro e regalato l’intera posta in palio ai padroni di casa.

Nonostante la sconfitta, il Modica esce dal campo a testa alta, confermando segnali di crescita e competitività che lasciano ben sperare per il prosieguo del campionato.

RISULTATI 5^ GIORNATA

Enna – Licata  0 – 3

Athletic Palermo – Milazzo  3 – 0

Digiesse Praiatortora –  Gela 1 –  0

Nissa – Vibonese  0 – 2

Ragusa – Trapani 0 – 1

Reggina – Nuova Igea Virtus 2 – 0

Sambiase – Vigor Lametia 4 – 1

Siracusa – Modica 1 – 0

Castrum Favara – Avola 0 – 1

 

CLASSIFICA

Reggina 15

Sambiase 13

Vibonese e Nuova Igea 10

Digiesse e Avola 9

Licata 8

Athletico Palermo e Nissa 7

Milazzo 6

Siracusa (- 7), Castrumfavara e Modica 4

Gela (-1) 3

Ragusa e Vigor Lametia 2

Enna 1

Trapani(-5) – 2

 

 

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