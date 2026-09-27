  • 27 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Settembre 2026 -
Comiso | Ragusa | Sport

Calcio. Promozione, girone D: va al Ragusa Boys il derby contro il Comiso. Decide un gol dell’ex Ivan Rimmaudo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

 

Ragusa, 27 settembre 2026 – Un gol di Ivan Rimmaudo regala al Ragusa Boys il successo nella gara d’esordio del campionato di Promozione, girone D. Nel derby contro il Comiso – disputato nell’anticipo di sabato – decide il gol dell’ex, realizzato su calcio di punizione al 25′ del primo tempo.

Il Ragusa Boys conquista dunque i primi tre punti. La squadra del capoluogo è stata più cinica, anche se la gara è stata molto equilibrata.

Sia il Comiso che il Ragusa Boys hanno disputato, lo scorso anno, il campionato di Prima Categoria e sono stati ripescati in Promozione.

“Il campionato di promozione è impegnativo – commenta il presidente del Comiso, Gaetano Tomasello – la squadra non  ha giocato male, ma deve ancora calarsi in questo campionato, che richiede una mentalità diversa. Ho visto comunque una buona squadra, sono certo sapremo fare meglio nelle prossime partite”.

Domenica prossima, il Comiso è atteso all’esordio casalingo: allo stadio “Beppe Borgese” scenderà in campo il Serradifalco.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube