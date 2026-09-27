Calcio. Promozione, girone D: va al Ragusa Boys il derby contro il Comiso. Decide un gol dell’ex Ivan Rimmaudo

Ragusa, 27 settembre 2026 – Un gol di Ivan Rimmaudo regala al Ragusa Boys il successo nella gara d’esordio del campionato di Promozione, girone D. Nel derby contro il Comiso – disputato nell’anticipo di sabato – decide il gol dell’ex, realizzato su calcio di punizione al 25′ del primo tempo.

Il Ragusa Boys conquista dunque i primi tre punti. La squadra del capoluogo è stata più cinica, anche se la gara è stata molto equilibrata.

Sia il Comiso che il Ragusa Boys hanno disputato, lo scorso anno, il campionato di Prima Categoria e sono stati ripescati in Promozione.

“Il campionato di promozione è impegnativo – commenta il presidente del Comiso, Gaetano Tomasello – la squadra non ha giocato male, ma deve ancora calarsi in questo campionato, che richiede una mentalità diversa. Ho visto comunque una buona squadra, sono certo sapremo fare meglio nelle prossime partite”.

Domenica prossima, il Comiso è atteso all’esordio casalingo: allo stadio “Beppe Borgese” scenderà in campo il Serradifalco.

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