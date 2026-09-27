  • 27 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Settembre 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo, Francesco Giardina scende il politica alle prossime Amministrative

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 27 Settembre 2026 – La passione del padre, Michele Giardina, giornalista e scrittore, per Pozzallo è la stessa per Francesco, avvocato, che ha deciso di “buttarsi” nella politica alle prossime Amministrative. Insomma dalla passione per lo sport giovanile all’ascolto quotidiano dei bisogni della cittadinanza tra le aule dei tribunali e gli studi professionali: Pozzallo si prepara a vivere una nuova stagione di impegno civico. A scendere in campo in prima persona è, dunque,  un volto noto del territorio, che ha deciso di rompere gli indugi e trasformare anni di osservazione e riflessione in un progetto amministrativo concreto.

«La mia generazione è spesso rimasta ai margini della politica, forse perché non si è sentita rappresentata o pienamente a proprio agio», confessa Francesco Giardina -,  spiegando come a spingerlo oltre la soglia dell’attesa siano state due esperienze formative profonde. La prima è l’impegno quotidiano con la ASD Young Pozzallo, un osservatorio privilegiato sui sogni, sulle difficoltà e sulla straordinaria energia dei giovani locali, che giorno dopo giorno alimentano la speranza nel futuro della città. La seconda è la professione di avvocato: anni trascorsi ad ascoltare le storie di famiglie, di giovani in cerca di occupazione e di imprenditori che lottano per la propria azienda, comprendendo che dietro ogni fascicolo o pratica burocratica si nasconde una persona in attesa di risposte reali.

Da questo duplice bagaglio di ascolto e responsabilità nasce la scelta di mettersi in gioco per  Pozzallo. Lo farà da consigliere comunale, probabilmente in una lista civica, a sostegno della candidata a sindaco, Quintilia Celestri. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire competenze giuridiche, sensibilità sociale e un rinnovato spirito di servizio, puntando su una politica seria, trasparente e costruttiva.

Un appello alla cittadinanza e a quanti desiderano riappropriarsi del proprio futuro amministrativo, inaugurando un percorso che punta a rimettere al centro le persone, il lavoro e le nuove generazioni.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube