Pozzallo, Francesco Giardina scende il politica alle prossime Amministrative

POZZALLO, 27 Settembre 2026 – La passione del padre, Michele Giardina, giornalista e scrittore, per Pozzallo è la stessa per Francesco, avvocato, che ha deciso di “buttarsi” nella politica alle prossime Amministrative. Insomma dalla passione per lo sport giovanile all’ascolto quotidiano dei bisogni della cittadinanza tra le aule dei tribunali e gli studi professionali: Pozzallo si prepara a vivere una nuova stagione di impegno civico. A scendere in campo in prima persona è, dunque, un volto noto del territorio, che ha deciso di rompere gli indugi e trasformare anni di osservazione e riflessione in un progetto amministrativo concreto.

«La mia generazione è spesso rimasta ai margini della politica, forse perché non si è sentita rappresentata o pienamente a proprio agio», confessa Francesco Giardina -, spiegando come a spingerlo oltre la soglia dell’attesa siano state due esperienze formative profonde. La prima è l’impegno quotidiano con la ASD Young Pozzallo, un osservatorio privilegiato sui sogni, sulle difficoltà e sulla straordinaria energia dei giovani locali, che giorno dopo giorno alimentano la speranza nel futuro della città. La seconda è la professione di avvocato: anni trascorsi ad ascoltare le storie di famiglie, di giovani in cerca di occupazione e di imprenditori che lottano per la propria azienda, comprendendo che dietro ogni fascicolo o pratica burocratica si nasconde una persona in attesa di risposte reali.

Da questo duplice bagaglio di ascolto e responsabilità nasce la scelta di mettersi in gioco per Pozzallo. Lo farà da consigliere comunale, probabilmente in una lista civica, a sostegno della candidata a sindaco, Quintilia Celestri. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire competenze giuridiche, sensibilità sociale e un rinnovato spirito di servizio, puntando su una politica seria, trasparente e costruttiva.

Un appello alla cittadinanza e a quanti desiderano riappropriarsi del proprio futuro amministrativo, inaugurando un percorso che punta a rimettere al centro le persone, il lavoro e le nuove generazioni.

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